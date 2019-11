Et mål dybt inde i overtiden af Sadio Mané gav Liverpool en 2-1-sejr mod Aston Villa.

Alt går tilsyneladende Liverpools vej i Premier League i denne sæson, og lørdag sled topholdet sig til endnu en sejr, selv om det så sort ud undervejs.

Liverpool vandt 2-1 over Aston Villa, men det holdt ekstremt hårdt.

Storfavoritterne var på vej mod et højst overraskende nederlag, da Andrew Robertson blot tre minutter før tid satte hovedet på Sadio Manés følte indlæg og headede udligningen ind.

Og fem minutter inde i overtiden dukkede Mané selv op ved forreste stolpe og snittede et hjørnespark ind bag Tom Heaton i Villa-målet.

En hård skæbne for oprykkerne, der havde forsvaret sig heroisk, efter at Trezeguet havde bragt holdet foran midt i første halvleg.

Aston Villa gjorde det fra start til slut svært for Liverpool, og det var ikke nemt at se, at stort set alle Liverpool-spillerne havde haft en fridag i midtugens Liga Cup-kamp mod Arsenal.

Afleveringerne i frontkæden var upræcise, og i lang tid kneb det med at konvertere boldbesiddelsen til store målchancer.

Samtidig havde defensiven visse problemer med Aston Villas dødbolde, og det var netop efter et frispark, at hjemmeholdet bragte sig i front efter 21 minutters spil.

Bolden blev sendt hen over Liverpool-forsvaret, og Trezeguet stormede frem og sendte den i nettet fra nært hold.

Som kampen skred frem, blev Liverpools tryk på Aston Villa-forsvaret mere og mere tungt, og i de sidste minutter gik det altså galt - ikke bare én, men to gange.

Med sejren bevarer Liverpool forspringet på seks point til Manchester City, der også havde enormt besvær med at slæbe en sejr i land.

På hjemmebane mod kriseramte Southampton kom City tidligt bagud, og den stilling holdt sig indtil 20 minutter før tid.

Her udlignede Sergio Agüero, og blot fire minutter før slut sørgede Kyle Walker for favoritsejren.

