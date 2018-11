Manchester United er rykket et skridt nærmere topholdene i Premier League, efter at Marcus Rashford med en scoring dybt inde i overtiden sørgede for en 2-1-sejr i forfølgerduellen på udebane mod Bournemouth.

Med resultatet ligger de to hold side om side med 20 point på henholdsvis sjette- og syvendepladsen inden rundens øvrige kampe.

United-sejren kom i hus efter en anden halvleg, som holdet havde domineret klart efter at have været på spanden før pausen.

Hjemmeholdet fra den engelske sydkyst skulle kun bruge 12 minutter på at bringe sig foran, da Callum Wilson afsluttede et eksemplarisk gennemspillet angreb.

Efter en sylespids aflevering fra Lewis Cook slap Junior Stanislas fri på højre flanke, og Wilson var blot en af flere Bournemouth-spillere, der stod klar til at sende tværafleveringen i nettet.

Manchester United var i store problemer, men fik alligevel udlignet ti minutter før halvtid.

Formstærke Anthony Martial blev spillet fri midt for mål og passerede uden problemer målmand Asmir Begovic med et fladt skud.

1-1 var nådigt sluppet for gæsterne, men kampen fik et andet udtryk efter pausen.

United skruede op for tempoet og burde have bragt sig foran efter en god time, da Ashley Young tordnede et frispark på sammenføjningen.

Det var nærmest utroligt, at hverken Marcus Rashford og Paul Pogba fik sparket returbolden i nettet, men i stedet ramte den et par Bournemouth-folk, der desperat kastede sig rundt på målstregen.

Forinden havde Luke Shaw misbrugt en friløber, og siden sendte indskiftede Ander Herrera et langskud lige forbi den ene stolpe som afslutning på en virkelig god United-periode.

Bournemouth fik derefter tætnet defensiven en smule, men det gode spil fra første halvleg var og blev pist borte.

Alt tydede på pointdeling, men efter et mægtigt klumpspil stod Rashford pludselig fri i det andet overtidsminut, og den unge angriber sikrede sit hold en vigtig sejr.

/ritzau/