Vejle var foran 1-0, men kom bagud 1-2, inden et mål i overtiden af Kjartan Finnbogason sørgede for uafgjort.

Superliganedrykkerne fra Vejle så ud til at indlede jagten på at komme tilbage til landets bedste fodboldrække med en sejr, da den jyske traditionsklub lørdag mødte Fremad Amager på udebane.

Vejlenserne var foran 1-0, da kampuret rundede 80 minutter.

Men så bragte Fremad Amager sig med to mål på cirka fem minutter foran 2-1 og styrede mod tre point. Et mål i overtiden af Kjartan Finnbogason sørgede dog for, at det hele endte med 2-2 og pointdeling.

Vejle havde indtil den dramatiske afslutning på kampen overtaget i store dele af opgøret.

De medrejsende Vejle-fans måtte dog vente til kort før pausen, før der var noget at juble over.

Her bankede den brasilianske debutant Nicolas Gianini Dantas bolden i mål på et frispark, og så havde gæsterne medvind i ryggen på vej ned i omklædningsrummet.

Hjemmeholdet kom bedre med efter pausen.

Efter lidt over en times spil var Fremad Amager tæt på at bringe lighed på måltavlen. Vejle-målmand Thomas Hagelskjær kunne ikke holde fast på et skud fra distancen, og så fik Reda Rabei en chance på returbolden.

Hagelskjær fik dog på en lettere klodset måde afværget udligningen ved at tackle Rabei.

Fremad Amager-spilleren fik dog revanche, da han cirka et kvarter efter gjorde det til 1-1 ved at sparke et indlæg fra venstre side i mål.

Fem minutter efter blev det også 2-1 til hjemmeholdet. Lukas Engel bragte Fremad Amager foran med en velplaceret afslutning kort inde i feltet.

Det udløste et stort Vejle-tryk mod Fremad Amager-målet, og dybt inde i overtiden udlignede Kjartan Finnbogason, da han udnyttede et sløvt Fremad Amager-forsvar og headede en høj bold i mål.

Fredag vandt Viborg med 3-0 over FC Roskilde i sæsonens første kamp i 1. division. De resterende otte hold spiller søndag.

/ritzau/