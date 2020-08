For tre dage siden troede alle, at den var på plads – at Zlatan Ibrahimovic endnu en gang forlænger fodboldkarrieren på højeste plan og fortsætter med at spille i storklubben Milan.

Svenskeren lagde nemlig et billede på Instagram med teksten:

»Som jeg sagde, jeg er bare i gang med at varme op,« lød det, samtidig med at han havde tagget AC Milan.

Aftalen er da nok også underskrevet, men Milan har bare ikke offentliggjort noget, og det har forvirret blandt andet Simon Kjær, den danske holdkammerat til den aldrende svensker.

View this post on Instagram Like I said im just warming up @acmilan A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Aug 28, 2020 at 1:36am PDT

»Jeg troede jo egentlig, at den var hjemme, når han har lavet det opslag på Instagram, men jeg ved det ikke. Jeg er lige blevet spurgt, om det er officielt, og det tror jeg da, at det er, men jeg ved det i realiteten ikke,« siger Simon Kjær og fortsætter:

»Jeg tror, at jeg ser ham, hvis han er der, når jeg kommer tilbage.«

Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic har i årenes løb haft flere drabelige dueller mod hinanden, og ofte er bølgerne gået højt mellem de to alfahanner både på landsholdet, og da de eksempelvis spillede i henholdsvis Fenerbahce og Manchester United.

Den danske landsholdsanfører fortæller dog, at forholdet er fint mellem de to.

»Zlatan er Zlatan. Han er måske lidt mere nede på jorden end mig,« siger han i sjov og fortsætter:

»Nej, han er en fantastisk fodboldspiller og en utrolig stor profil både på og uden for banen. Han er utrolig vigtig for os og har en stor ærgerrighed efter at vinde. Som jeg sjældent har set. Det er kun et aktiv for Milan, at han forhåbentlig fortsætter med at spille for os.«

Simon Kjær har selv svensk kone, og det drager han og 38-årige Zlatan Ibrahimovic nytte af sprogligt.

»Det er fint, at jeg har svensk familie, det gør, at det nogle gange bliver lidt nemmere at kommunikere med ham. At jeg ikke kun skal snakke dansk med ham, men at jeg også kan sige lidt på svensk. Det er helt fint.«

Forsvarsgeneralen har denne sommer selv været aktiv med Milans kuglepen og skiftet låneaftalen fra Sevilla ud med en kontrakt på to år med Milan, og han glæder sig over sit fortsatte virke i den italienske klub.

»Det har været fantastisk. Min tid i Milan har været super, super positiv, og jeg er utrolig glad for og stolt over, at de valgte at bruge optionen, så jeg skal være der i de næste to år. Vi har en super træner og sindssygt mange dygtige, unge spillere med kæmpe potentiale,« siger han og tilføjer om sin klub:

»Milan vil altid være Milan. Hvis man spørger mig, hvor Milan hører til, så er der ikke mange klubber, der i mine øjne er meget større.«

Med Zlatan Ibrahimovic på holdet er det med garanti den største, hvis man spørger svenskeren selv.