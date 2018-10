Han var med under hele VM-slutrunden. Der var bare ikke et eneste minuts spilletid at hente.

Som den eneste i den danske trup kom Jannik Vestergaard ikke på banen. Hverken fra start eller som indskifter. I stedet kunne han følge de fire brag fra bænken.

Tirsdag er han af Åge Hareide blevet garanteret en startplads i venskabskampen mod Østrig.

Men hvordan bevarer man som spiller motivationen, når det helt generelt er svært at tilkæmpe sig en startplads i de betydningsfulde kampe, og der nærmest skal en skade til, for at han får chancen?

Danmarks landstræner Åge Hareide med Jannik Vestergaard og Pierre Emile Højbjerg ved fodboldlandsholdets pressemøde og træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Danmark spiller tirsdag aften venskabskamp mod Østrig.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks landstræner Åge Hareide med Jannik Vestergaard og Pierre Emile Højbjerg ved fodboldlandsholdets pressemøde og træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Danmark spiller tirsdag aften venskabskamp mod Østrig.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jamen, den tager vi lige på et pressemøde,« siger en tydeligt overrasket Jannik Vestergaard, der smiler skævt, da han får spørgsmålet serveret.

Han er slet ikke bleg for at svare, men holder alligevel en pause og kigger lidt op, inden han tager en indånding og begynder at tale.

»Det er selvfølgelig et stort spørgsmål. Det er en udfordring, og det vil jeg også godt indrømme. Det, der kendetegner det her hold, er i særdeleshed, at vi er en god og harmonisk gruppe,« siger den 26-årige Southampton-spiller, der ikke har været i aktion i den rød-hvide trøje siden venskabskampen mod Sverige i starten af juni.

Han taler langsomt, roligt og velovervejet. Men han lægger ikke skjul på, at det har været en svær periode at skulle igennem. Samtidig er han også bevidst om, at det er en del af gamet, at andre står foran i køen.

»Selvfølgelig har jeg individuelle mål, forhåbninger og ambitioner. Og nogle gange ser man måske sig selv lidt bedre, end virkeligheden afspejler. Men det, der har været vigtigt også under VM, hvor det selvfølgelig også var skuffende ikke at kunne få spilletid, er at være der for sit hold og udfylde den rolle, man har i en gruppe,« siger Jannik Vestergaard.

Var rollerne byttet om, er han heller ikke i tvivl om, hvad han selv ville se fra en bænket landsholdskollega.

»Havde det været omvendt – havde det været mig, der havde spillet i denne her periode – havde jeg forventet, at ham, der ikke spillede, også udfyldte sit job. Der må man nogle gange lige tilsidesætte sit eget ego og egne behov,« siger Jannik Vestergaard.

I Rusland kunne han se Simon Kjær, Mathias Zanka Jørgensen og Andreas Christensen spille i stedet for ham.

Og i de sidste to Nations League-kampe mod Wales og Irland har Jannik Vestergaard også måttet kigge på fra bænken. En periode,

»Så må man ærgre sig, når man ligger i sengen om aftenen, eller når man taler med sin kæreste, kone, far eller mor. Jeg vil give, at det er en udfordring, man skal tackle, men det er også en udfordring, som man i denne her gruppe med folk og spillere og trænere og hele set-uppet – at når man har så meget respekt for gruppen, så er det det mindste, man kan forvente,« siger Jannik Vestergaard.

En spiller, der dog ikke kommer til at ærgre sig fra bænken tirsdag aften. Her kan han notere sig for sin 17. landskamp for Danmark.

