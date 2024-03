Uefa-præsident Aleksander Ceferin overraskede torsdag ved et pressemøde.

Han søger ikke genvalg, når hans nuværende valgperiode udløber i 2027. Det oplyser han på Uefa-kongres i Paris.

Til den tid vil han have siddet på posten i 11 år.

- Efter en vis periode har alle organisationer brug for frisk blod. Men hovedårsagen er, at jeg ikke har været i stand til at bruge meget tid sammen med min familie i de seneste syv år, og det samme vil være tilfældet i de næste tre, siger Ceferin.

Tidligere torsdag var det ellers blevet besluttet, at Ceferin kunne stille op i 2027, selv om han har siddet i maksimale tre perioder.

Den første var imidlertid ikke en fuld periode på fire år, og derfor blev det ved torsdagens Uefa-kongres besluttet, at hans år på posten fra 2016 til 2019 ikke tæller med.

Den afstemning var skønne spildte kræfter, når det kommer til Ceferins situation. Allerede for et halvt år siden tog han beslutningen om, at det var hans sidste periode som præsident.

Flere af de store emner, der har været oppe de seneste år, hænger ham ud af halsen.

- Jeg er træt af covid. Jeg er træt af dumme projekter som Super League, og jeg er træt af alt hysteriet. Jeg har måttet læse, at Uefa har været fragmenteret og splittet, men meget få har talt med mig om det, siger Ceferin fra talerstolen i Paris.

Han er den syvende Uefa-præsident i historien ud over to midlertidige figurer.

Den første var danske Ebbe Schwartz, der sad på posten fra 1954 til 1962.

Svenske Lennart Johansson er den, der har siddet længst tid med sine næsten 17 år fra 1990 til 2007.

Derefter kom franske Michel Platini til, men han blev i 2015 suspenderet fra al fodbold som følge af en korruptionssag.

Spanske Ángel María Villar overtog i en overgangsfase, før Ceferin blev præsident.