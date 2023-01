Lyt til artiklen

Den walisiske stjerne Gareth Bale har spillet sin sidste fodboldkamp som professionel.

Den overraskende nyhed annoncerer den tidligere Real Madrid og Tottenham-spiller i to opslag på sine sociale medier, og han indstiller karrieren med øjeblikkelig virkning.

Dermed stopper offensivspilleren som kun 33-årig.

'Jeg føler mig meget heldig over at have opfyldt min drøm, som var at dyrke den sport, jeg elsker,' skriver Gareth Bale blandt andet i det ene opslag, hvor han takker trænere og medspillere gennem karrieren.

'Det har givet mig nogle af de bedste øjeblikke i mit liv.'

Samtidig takker Bale også sin familie mange gange for den ukuelige støtte, der har været uundværlig under de senere år, der ikke har været de nemmeste i Bales karriere.

'Min kone og mine børn, jeres kærlighed og støtte har båret mig gennem det her. I har været ved min side under alle op- og nedture og holdt mine ben plantet på jorden hele vejen.'

I det andet opslag sætter stjernen ord på sin pension fra det walisiske landshold, som han gennem en lang årrække har været anfører for.

Han er desuden også den, der har spillet flest kampe og scoret flest mål for sit land – hele 40 mål i 111 kampe.

'Min beslutning om at stoppe på landsholdet har uden sammenligning været den hårdeste i min karriere,' forklarer Gareth Bale.

Gareth Bale slog igennem i Southampton, inden han skiftede til Tottenham og blev et af verdens varmeste fodboldnavne.

Det kastede en megatransfer af sig til Real Madrid i 2013, hvor Gareth Bale blev historiens hidtil dyreste fodboldspiller. Og forventningerne til ham og den fremtidige karriere var enorme.

Desværre for Bale indfriede han dem aldrig for alvor.

Han fandt aldrig rigtig fodfæste i det spanske, som han forlod i sommer, da turen gik til Los Angeles FC.

Her blev det dog kun til 14 kampe, inden Bale altså overraskende valgte at stoppe som professionel fodboldspiller.