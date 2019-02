Gareth Bale gad ikke juble. Slet ikke med holdkammeraterne.

Der udspillede sig en mærkelig scene, da Real Madrid-spilleren søndag scorede i ligakampnen mod Levante.

Efter at have konverteret et straffespark til en 2-1-føring løb han hurtigt tilbage til egen banehalvdel uden at ville fejre målet med de andre Real Madrid-spillere.

Mest bemærkelsværdig verfede Gareth Bale holdkammeraten Lucas Vasquez bort, da han ville juble med. Se bare her:

Gareth Bale (tv.) vifter Lucas Vazquez' bort efter scoringen. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Gareth Bale (tv.) vifter Lucas Vazquez' bort efter scoringen. Foto: JOSE JORDAN

Gareth Bale har været en omdiskuteret spiller i mange af sine år i Real Madrid. Dels på grund af det sportslige: Manglende succes og manglende spilletid.

Og det seneste har holdkammerater fortalt om en spiller der stadig ikke kan tale spansk trods fem år i Spanien. Eller om en spiller, der ikke vil socialisere med de andre spillere.

Der har også været historien om, at Gareth Bale forlod hjemmebanen Bernabeu, inden en Real Madrid-kamp var færdig.

Real Madrid-træneren Santiago Solari havde søndag følgende at sige om den manglende jubel fra sin spiller - der i øvrigt kort forinden var blevet skiftet ind:

Flere andre Real Madrid-spillere forsøgte at juble over målet. Foto: MIGUEL ANGEL POLO Vis mere Flere andre Real Madrid-spillere forsøgte at juble over målet. Foto: MIGUEL ANGEL POLO

Gareth Bale (tv.) får sig en snak med Luka Modric efter scoringen. Foto: Kai Foersterling Vis mere Gareth Bale (tv.) får sig en snak med Luka Modric efter scoringen. Foto: Kai Foersterling

»Bale kan fejre sin mål, som han vil, hvis vi vinder,« lød det var Santiago Solari.

Fra klubledelsen ville man heller ikke sige for meget om situationen, der fandt sted til sidst i kampen.

»Det er ikke så vigtigt. Bale tog et straffesparket på et meget kritisk tidspunkt i kampen. Han spillede ikke dårligt i de minutter, han var på banen.

Gareth Bales mål sikrede en 2-1-sejr over Levante, og Real Madrid er dermed fortsat på tredjepladsen i Primera Division.