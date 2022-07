Lyt til artiklen

Det er gået ned ad bakke for Manchester United siden, at 80-årige Sir Alex Ferguson forlad cheftrænerstillingen i storklubben i 2013.

Men nu er den legendariske skotte på overraskende vis tilbage i klubben. Det skriver Daily Mails faste Manchester United-journalist Chris Wheeler fredag ​​aften.

Det engelske medie skriver, at klubbens nye administrerende direktør Richard Arnold nu har ansat den legendariske manager i et job i en tænketank, som klubben for nylig har skabt.



Den tænketank har også klubikonerne Bryan Robson og David Gill med på vognen.

Foto: Lindsey Parnaby Vis mere Foto: Lindsey Parnaby

Dette vil give Ferguson mere magt på Old Trafford, end han nogensinde har haft, siden han trak sig som manager, skriver mediet.

Ferguson var blandt andet til stede på Uniteds træningsbane i Carrington tirsdag.

Han har haft en rolle i klubbens bestyrelse de seneste år, efter han trådte tilbage i 2013.

Den rolle har dog ikke haft den store betydning for klubben og er blevet set som mere symbolsk.

I sine 26 år som manager for Manchester United vandt Sir Alex Ferguson 38 trofæer – heriblandt 13 engelske mesterskaber.