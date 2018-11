Liverpool blev overraskende sendt hjem fra Champions League-kampen mod Røde Stjerne med et nederlag på 0-2.

Champions League-gruppen med Liverpool, Napoli, Paris Saint-Germain og Røde Stjerne er igen helt åben.

Det er status efter tirsdagens tidlige Champions League-kamp i Beograd mellem Røde Stjerne og Liverpool.

Serberne gik højst overraskende fra banen med en sejr på 2-0 og ånder de øvrige hold i nakken før den sene kamp tirsdag mellem Napoli og PSG.

Det var samtidig Røde Stjernes første Champions League-sejr i 26 år.

Angriberen Milan Pavkov sørgede med to fuldtræffere inden for den første halve time for, at Røde Stjerne vandt og bragte sig på fire point.

Det er to færre end Liverpool, som fortsat ligger på førstepladsen inden kampen i Napoli.

En sejr til manager Jürgen Klopps Liverpool-mandskab havde bragt Merseyside-klubben et stort skridt nærmere avancement.

Daniel Sturridge, der havde fået chancen fra start i stedet for Roberto Firmino, burde da også have bragt Liverpool på sejrskurs 17 minutter inde i kampen.

Fem-seks meter fra mål tordnede han bolden over mål i fri position efter en halvkikset flugter fra Adam Lallana.

Afbrænderen blev dyr for Liverpool, for i den anden ende steg Pavkov brølstærkt til vejrs og pandede serberne i front kort efter.

1-0 blev til 2-0 efter en halv time. Igen med Pavkov i målscorerens rolle.

Røde Stjernes nummer ni driblede igennem Liverpool-forsvaret, og hans langskud kunne målmand Alisson Becker kun snitte på vej ind i målet.

Ude på sidelinjen trak Klopp på smilebåndet af Røde Stjernes anden scoring.

Liverpool sad på spillet og havde de fleste chancer. I anden halvleg slyngede Mohamed Salah kuglen på stolpen, og et mål til englænderne lå i luften.

Den kom dog aldrig, og en flok måbende Liverpool-spillere måtte se det overraskende nederlag i øjnene.

Sidste sæsons Champions League-finalister fra Liverpool møder PSG ude og Napoli hjemme i de to sidste gruppekampe.

/ritzau/