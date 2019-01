Skal man tro det spanske medie AS, har Real Madrid skrinlagt planerne om at hente Christian Eriksen til sommer.

Avisen, der er baseret i Madrid og dækker kongeklubben tæt, har ellers i løbet af de seneste uger skrevet talrige historier om madrilenernes store interesse i et køb af den danske landsholdsstjerne. Men nu har de hvidklædte tilsyneladende trukket følehornene til sig.

AS fortæller, at det er Eriksens pris, der afskrækker i den spanske hoevdstad. Ifølge avisen overvejede Real Madrid at betale op til 625 millioner kroner for fynboen, men med tanke på det beløb, FC Barcelona forleden betalte for hollandske Frenkie De Jong - og ikke mindst Tottenhams manglende forhandlingsvilje - skulle den plan nu være sparket til hjørne.

Christian Eriksen har ellers kontraktudløb om bare halvandet år. Tottenham kan derfor frygte, at han i 2020 går gratis, men noget tyder på, at London-klubbens berygtede formand, Daniel Levy, har is i maven. Så meget is, at det tilsyneladende har skræmt Real Madrid.

Tidligere på måneden smækkede Levy ifølge AS et prisskilt på Eriksen på astronomiske 1,86 milliarder kroner.

Et større beløb, end nogen anden fodboldspiller nogensinde er handlet for. Det fik Real Madrid til at bakke lidt. Nu skulle de ifølge mediet være bakket yderligere ud.

Der er fortsat stor tvivl om, hvorvidt Christian Eriksen ønsker at prøve kræfter med en ny klub - eller han i stedet vælger at binde sig til Tottenham i yderligere en årrække.

Mens Real Madrid nu meldes ude af kampen om danskerens eftertragtede underskrift, mener AS at vide, at klubber som Juventus, Chelsea, Bayern München og Manchester United fortsat er med i jagten på Eriksen.