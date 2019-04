Rygterne om Christian Eriksens fodboldfremtid har kørt for fulde drøn i det seneste års tid. Nu har hele affæren fået et nyt italiensk twist.

Fra Støvlelandet forlyder det nemlig, at den danske Tottenham-stjerne bliver scoutet intenst af storklubben Inter.

Den traditionsrige Milano-klub har ikke før været nævnt på rygtebørsen som en mulig fremtidig Eriksen-destination.

Men ifølge La Gazzetta Dello Sport, den store italienske sportsavis, så havde klubben tirsdag sendt sin ‘transferguru’, Piero Ausilio, til London for at se Christian Eriksen i aktion for Tottenham.

Christian Eriksen og Lucas Moura på vej til CL-brag. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Christian Eriksen og Lucas Moura på vej til CL-brag. Foto: PAUL CHILDS

Her mødte Spurs Premier League-rivalerne fra Manchester City i Champions League-kvartfinalen, hvor Eriksen gjorde en god figur med en assist og vanligt godt midtbanespil på et højt niveau.

Dermed melder Inter sig altså også ind i kampen om den danske landsholdsstjerne, som har kontraktudløb med Tottenham i sommeren 2020.

Eriksen og Tottenham har trods sporadiske forhandlinger ikke kunne nå til enighed omkring en ny kontrakt, som vil binde den 27-årige dansker til den ambitiøse London-klub - endnu.

Derfor har en række storklubber meldt sig på banen - på uofficiel vis - som interesserede i at hapse brandvarme Eriksen, som i flere sæsoner efterhånden har været en af Europas bedste offensive midtbanespillere.

Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Foto: DYLAN MARTINEZ

For et år siden var FC Barcelona, ifølge store lokale sportsmedier, brændt varm på fynboen, men et skifte i den sportslige ledelse, kombineret med en gigantisk købspris på over halvanden milliard kroner, forpurrede den mulighed.

Siden sommer er det så Real Madrid, der har været nævnt flittigst i forbindelse med Eriksen. Også Juventus og Paris Saint-Germain snurrer rundt i rygtemøllen, når det kommer til den danske landsholdsstjerne.

I den forgangne uge viste en statistik, hvor god en figur Christian Eriksen har gjort i Premier League, siden han skiftede til Tottenham i 2013.

Med 59 assists i 200 kampe er han kun overgået af legender som Cesc Fabregas (66), David Beckham (62), Thierry Henry (61) og Dennis Bergkamp (60).