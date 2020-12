Onsdag aften var et helt særligt øjeblik for superstjernen Lionel Messi.

For da den argentinske superstjerne satte 3-0-scoringen mod Valladolid i kassen, skrev han sig endnu en gang ind i historiebøgerne. Denne gang gik han endda forbi selveste Pelé og blev den spiller, der har scoret flest mål for samme klub nogensinde.

644 mål for at være helt præcis.

Den mulighed har den amerikanske øl-gigant Budweiser da heller ikke tænkt sig at lade passere, og derfor har de med et vildt reklamestunt valgt at sende en helt særlig gave ud til alle de målmænd, der har ladet sig passere af den lille argentiner.

644 goals = 644 moments of Messi magic



And yes, we’ve created a custom bottle for every single goal to send to the keepers to toast their part in history.



Kings recognize Kings #BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/J3qo6Im3CE — Budweiser Football (@budfootball) December 23, 2020

Gianluigi Buffon, Jan Oblak og Kepa Arrizabalaga er blot nogle af de få stjernekeepere, der har modtaget en speciallavet, nummereret øl for hver af de gange, de har tabt duellen til Lionel Messi.

Og på de sociale medier ser de ud til at tage 'pranken' med et stort smil.

Det er da også en af de helt store rekorder, som Barcelona-angriberen nu kan kalde sig indehaver af.

Faktisk mener flere, at den aldrig nogensinde vil blive slået. Én af dem er den engelske fodboldlegende Gary Lineker.

.@budfootball... thanks for the beers. I’ll take it as a compliment. We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

»For at slå Messis målrekord på 644 scoringer skal en spiller lave i gennemsnit 43 mål per sæson i 15 år … for én og samme klub. Ingen troede, at den rekord nogensinde ville blive slået. Og den vil aldrig blive slået igen, siger Lineker ifølge AFP.

Lionel Messi scorede sit første mål for den spanske storklub tilbage i 2005 og har i alt brugt 749 kampe på at score de 644 mål.

Mellem 1956 og 1974 var det brasilianske Pelé, der bankede målene ind. Her blev det til 643 mål i 757 kampe for klubben Santos.

Den 33-årige argentiner har naturligvis også selv reageret på milepælen.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

'Da jeg begyndte at spille fodbold, drømte jeg aldrig om at slå rekorder. Og endnu mindre den, jeg har opnået i dag,' skrev han på Instagram, efter rekorden var hans alene.

'Jeg kan kun takke dem, der har hjulpet mig gennem årene. Mine holdkammerater, min familie, mine venner og alle dem, der støtter mig hver eneste dag.'

Nu kan Lionel Messi stille sigtekornet mod en anden Pelé-rekord – den for flest landskampsmål af en sydamerikaner.

Her er målmageren lige nu noteret for 71 mål og skal dermed tilføje yderligere seks for at komme op på Pelés 77 scoringer for Brasilien.