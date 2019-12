Neto var blandt de få overlevende i et flystyrt i 2016, der dræbte 71 mennesker, heriblandt mange spillere.

Chapecoense-spilleren Neto, der overlevede et flystyrt i 2016, indstiller sin professionelle karriere.

Det fortæller den brasilianske forsvarsspiller til tv-stationen Globo fredag.

- Min krop kan ikke klare det længere. Smerterne er større end fornøjelsen, siger han.

Den 34-årige er en af i alt seks personer, der overlevede et flystyrt i november 2016 nær den colombianske storby Medellín.

71 mennesker mistede livet i ulykken. Blandt ofrene var 19 spillere fra den brasilianske fodboldklub Chapecoense.

Neto fortæller, at han ikke oplever smerter i det daglige, men at han lider af voldsomme knæ- og rygsmerter, når han træner på højt plan.

Efter flyulykken vendte Neto tilbage til fodboldbanen efter en lang periode med genoptræning, men han er altså nu blevet enig med klubben og dens læger om at indstille karrieren.

Chapecoense-spillere, trænere og journalister var på vej til Medellín, hvor holdet skulle spille finale ved den internationale turnering Copa Sudamericana, da flyet forulykkede i en bjergside.

Kun seks personer overlevede styrtet - heriblandt Neto og holdkammeraterne Alan Ruschel og målmand Jakson Follmann, der efter styrtet fik den nederste del af sit højre ben amputeret.

I december 2016 konkluderede de civile luftfartsmyndigheder i Colombia, at det var en række menneskelige fejl, der var skyld i, at passagerflyet løb tør for brændstof og styrtede ned.

Og hverken luftfartsselskabet eller de bolivianske myndigheder skulle have givet flyet tilladelse til at lette ud fra den flyveplan, der var blevet lagt. Det chartrede fly var mellemlandet i Bolivia, inden ulykken indtraf.

/ritzau/dpa