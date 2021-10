Hans hjertedefibrilator gav et stød, og han faldt om. Midt i fodboldkampen.

En uhyggelig hændelsen sendte onsdag aften chokbølger gennem østrigsk fodbold, da den tidligere Vejle-spiller Raphael Dwamena faldt om med hjerteproblemer.

Nu giver den ghanesiske angriber for første gang lyd fra sig siden hændelsen, som skete i en pokalkamp for sin østrigske klub, Blau-Weiß Linz.

»Jeg takker guderne, for at alt er godt,« skriver Dwamena i et opslag på de sociale medier, hvor han på det dertilhørende billede sidder smilende i en hospitalsseng med tommelfingeren i vejret.

26-årige Dwamena spillede i Vejle i Superligaen fra august 2020 til februar i år, hvor klubben tog afsked med angriberen netop på grund af hans hjerteproblemer.

Han var blevet opereret i hjertet i januar 2020, og var derfor under opsyn. En måling med for høje værdier fik Vejle til at afbryde samarbejdet. Siden har Dwamena dog fortsat karrieren i østrigske FC Blau-Weiß Linz.

Under pokalkampen for den østrigske klub mærkede Dwamena tydeligt, at noget var helt galt. Østrigske medier beskriver, hvordan han tog sig til brystkassen, skreg og faldt om tæt på udskiftningsbænken.

»Hans defibrillator gav udslag, og lægerne kunne hurtigt få stabiliseret ham. Han er i stabil tilstand. Der gik ikke mange sekunder, før lægerne hjalp ham,« sagde Linz-manager Stefan Reiter efterfølgende.

Det er uklart, om han kan fortsat karrieren, men i den østrigske klub siger man, at Dwamena lige nu ikke er i livsfare, og at alle målinger har set fine ud.