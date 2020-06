Det bliver ikke mere arrogant.

Andrej Kramaric havde i forvejen gang i en brandkamp i sidste spillerunde af Bundesligaen lørdag. Han havde allerede scoret tre gange, da han fik chancen for sin fjerde scoring.

Hoffenheim gæstede Dortmund og førte 0-2 ved pausen, kom hurtigt foran 0-3 efter pausen - alle mål ved Kramaric - der så fik chancen fra straffesparkspletten.

Her løb ham frem til bolden og valgte at gøre tingene lidt sværere for sig selv i håbet om at udfinte Dortmund-keeper Roman Bürki - eller i hvert fald at trække overskrifter efter kampen.

Andrej Kramaric var i hopla mod Dortmund. Foto: POOL Vis mere Andrej Kramaric var i hopla mod Dortmund. Foto: POOL

I skudøjeblikket valgte Kramaric at dreje hovedet i modsatte retning af målet - den gode, gamle kig-væk-finte. Og da han kiggede efter sin afslutning, kunne han se, at den gik i kassen. Se den slibrige detalje i videoen øverst i artiklen.

Med sejren stak Hoffenheim forbi Wolfsburg og sluttede på sjettepladsen i Bundesligaen, hvilket giver dem direkte adgang til gruppespillet i Europa League i næste sæson, mens Wolfsburg skal ud i kvalifikaitonskampe for at nå gruppespillet.

Dortmund havde intet at spille for, da de i forvejen havde sikret sig sølvmedaljerne, mens Bayern for flere runder siden snuppede Bundesliga-titlen.

Kramarics præstation fik i øvrigt flotte roser med på vejen fra hans danske holdkammerat, Robert Skov. Læs mere om det her.