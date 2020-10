At der ikke er påvist coronasmitte ved superligakampe, betyder ikke, at det ikke kan ske, siger overlæge.

Onsdag har kulturminister Joy Mogensen (S) igen afvist at åbne for flere tilskuere i Superligaen.

Kulturministeren mener ikke, at det er forsvarligt med det nuværende smittetryk, og siger, at det er sundhedsmyndighedernes anbefaling, som regeringen følger.

Det til trods for at Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag lancerede en kampagne, hvor man forsøger at vise, at det er sikkert at få flere tilskuere på stadion.

Den såkaldte superligaordning tillader idrætsarrangementer at lukke mere end 500 mennesker ind til en sportsbegivenhed.

I kampagnen refererer Divisionsforeningen til, at man har afholdt 46 kampe med superligaordningen, uden at der er konstateret smittespredning i forbindelse med kampene.

Det tal skal man dog passe på med at konkludere for meget ud fra, mener Kasper Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital.

- Hvis der sker smitteepisoder ved 1 eller 2 ud af 100 kampe, så er det jo stadig alvorligt, og det kan man ikke bevise, at der ikke gør ud fra 46 kampe. Ej heller kan du bevise, at der ikke kan ske et stort smitteudbrud.

- Man kan sige, at der næppe sker smitte ved hver anden fodboldkamp, men det betyder ikke, at det ikke kan ske, og at man ikke kan få en stor gruppe smittede, siger Kasper Iversen.

Joy Mogensen har flere gange forklaret, at da superligaordningen senest gjaldt, havde Danmark et noget lavere smittetryk, og at man derfor ikke kan sammenligne dengang med nutiden.

Det argument har partier fra blå blok kritiseret, da de mener, at ordningen beviseligt sikrer, at der ikke opstår smittespredning ved kampene, men Kasper Iversen mener alligevel, at det giver mening at udvise forsigtighed med det nuværende smittetal.

- Situationen er en anden end i sommer. Lige nu er der bekymring for, om smitten er ved at stige, som vi ser i Europa. Jeg forstår forsigtigheden for tiden, siger han.

Onsdag sagde faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak på et pressemøde, at han heller ikke ville lægge for meget i, at der ikke er konstateret smittede til de 46 kampe.

- Det tror jeg, er svært at konkludere på den måde. Fordi vi kan ikke redegøre for hvert eneste smittetilfælde.

- Men det er dejligt, at det sker under disciplinerede forhold. Stor ros til kamparrangørerne, sagde han.

/ritzau/