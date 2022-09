Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En opsigtsvækkende sag har ramt engelsk fodbold.

For lige nu er politiet i Greater Manchester i fuld gang med at undersøge, hvem der stod bag et yderst voldeligt overfald på Oldham-spilleren Hallam Hope.

Han blev overfaldet på klubbens parkeringsplads efter en kamp mod Chesterfield i weekenden.

Det fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Hallam Hope blev overfaldet lørdag - angiveligt af en modstander. Foto: Simon Bellis Vis mere Hallam Hope blev overfaldet lørdag - angiveligt af en modstander. Foto: Simon Bellis

»Vi er kede af at informere, at vores spiller Hallam Hope blev udsat for et voldeligt overfald lørdag aften,« skriver klubben og tilføjer, at skaderne var så alvorlige, at det krævede behandling på hospitalet. Hope forventes at være ude i flere uger.

Der er overvågning i området, som politiet nu vil kigge nærmere på, efter Oldham har stillet det til rådighed. Men ret opsigtsvækkende skal ordensmagten måske ikke lede længe efter en gerningsmand.

For allerede nu er en Chesterfield-spiller i politiets søgelys. Hvorvidt det er en kontrovers på banen, der er gået forud for overfaldet, er der endnu ingen informationer om.

»Vi er vidende omkring en anklage mod en unavngiven Chesterfield-spiller efter en hændelse efter kampen mod Oldham,« skriver Chesterfield i en pressemeddelelse.

Begge klubber har ikke yderligere at tilføje, mens politiet undersøger overfaldet.

Oldham tabte kampen med 0-2 til Chesterfield.