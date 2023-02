Lyt til artiklen

Januars transfervindue er smækket i, og her giver vi dig derfor et overblik over de mest opsigtsvækkende vintertransfers fra ind- og udland fra vinduets sidste dag.

Enzo Fernandez fra Benfica til Chelsea

Den argentinske verdensmester bliver den dyreste spiller i Premier Leagues historie, da Benfica melder, at handlen koster Chelsea 121 millioner euro – svarende til godt 900 millioner danske kroner. Derudover får den 22-årige midtbanespiller en kontrakt på hele 8,5 års varighed.

Dermed vipper han Jack Grealish af pinden, som den dyreste spiller i det engelske, da han blev hentet for 845 millioner kroner, da han skiftede Aston Villa ud med Manchester City.

Enzo Fernandez Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Enzo Fernandez Foto: KAI PFAFFENBACH

Marcel Sabitzer fra Bayern München til Manchester United

Denne lejeaftale er opsigtsvækkende for danske fodboldfans, da Sabitzer er blevet udset som en direkte erstatning for Christian Eriksen, der er meldt ude med en skade i flere måneder.

Ousmane Diomande fra FC Midtjylland til Sporting

FCM har solgt forsvarstalentet Ousmane Diomande til de portugisiske giganter for et beløb, som klubben selv meldte, 'at de ikke kunne sige nej til.' B.T. kunne tidligere afsløre et muligt transferbeløb, som kan være op mod 75 millioner kroner for midterforsvaren fra Elfenbenskysten.

Ousmane Diomande har taget den næstbedste portugisiske række med storm.



Derfor har Sporting CP nu købt ham fri for et beløb i en kaliber, der ikke kan takkes nej til — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 31, 2023

Kamaldeen Sulemana fra Rennes til Southampton

Det 20-årige stjerneskud og tidligere FC Nordsjælland spiller kommer til Premier League for et transferbeløb på 25 millioner euro – svarende til over 185 millioner kroner. Handlen skulle angiveligt også indbringe FC Nordsjælland et større millionbeløb.

Kenneth Zohore fra West Bromwich Albion (kontrakfri – fik ophævet aftalen) til OB

B.T. kunne som de første løfte sløret for, at den 29-årige angriber vender hjem til dansk fodbold og skal tørne ud for Odense Boldklub, som han også tidligere har repræsenteret i Superligaen.

Kenneth Zohore Foto: IAN WALTON Vis mere Kenneth Zohore Foto: IAN WALTON

Paul Onuachu fra Genk til Southampton

Den tidligere FC Midtjylland-bomber har hamret mål ind på stribe i den belgiske liga. Nu har den lange 28-årige angriber fået muligheden for at vise sig frem i Premier League. Det bliver spændende at se. Han blev handlet for 18 millioner euro – svarende til 134 millioner kroner.

Emam Ashour fra Zamalek til FC Midtjylland

Den 24-årige egyptiske landsholdsspiller kommer på en transfer fra hjemlandet og den centrale midtbanespiller har fået en aftale med midtjyderne frem til sommeren 2027. Han bliver hentet for 20 millioner kroner.

Keylor Navas fra PSG til Nottingham Forest

Vi slutter denne liste af med en meget opsigtsvækkende handel på transfervinduets sidste dag. Den mangedobbelte Champions League-vinder skifter fra en tilværelse i PSG sammen med Messi, Mbappe og Neymar til at vogte stængerne for en bundklub i Premier League.