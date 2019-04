Der opstod aldrig spænding om udfaldet, da Liverpool sendte FC Porto ud af fodboldens Champions League.

Liverpool er for andet år i træk klar til semifinalen i Champions League.

Onsdag fulgte Jürgen Klopps mandskab en 2-0-sejr i den første kvartfinale mod FC Porto op med endnu en sejr over portugiserne på 4-1.

Dermed går den engelske traditionsklub sikkert videre med en samlet 6-1-sejr.

Liverpool skal i semifinalen møde FC Barcelona, der tirsdag gik videre efter en samlet 4-0-sejr over Manchester United.

Allerede lidt over 25 minutter inde i onsdagens opgør mod Porto tog Liverpool et stort skridt mod semifinalen.

Her bragte Sadio Mané udeholdet foran 1-0, da senegaleseren i det lille felt prikkede en aflevering fra Mohamed Salah i mål for næsen af Porto-målmand Iker Casillas.

VAR-systemet måtte dog i brug for at tjekke, hvorvidt Mané var offside, da Salah sendte bolden i målscorerens retning. Det var Mané ikke, og målet blev på tavlen.

Scoringen var en spand kold vand i hovedet på portugiserne, der indtil da havde vist lovende takter. Nu skulle Porto score fire gange og afholde Liverpool fra at gøre det for at gå videre.

Porto kom ud efter pausen med tempo og gejst, men det lykkedes ikke for alvor at blive farlig, selv om Liverpool på grund af sin føring var gået en smule ned i kadence.

20 minutter inde i anden halvleg blev ondt så værre for portugiserne, da Mohamed Salah efter en hurtig omstilling scorede til 2-0. Nu skulle Porto score fem mål.

Det første kom ganske vist kun fire minutter efter Salahs scoring, da den kommende Real Madrid-spiller Eder Militao gav portugiserne en lille smule håb ved at reducere til 1-2.

Lidt efter blev det håb så slukket efter endnu en Liverpool-scoring, denne gang leveret af Roberto Firmino.

Virgil van Dijk headede i det 84. minut 4-1-målet i kassen efter et hjørnespark.

