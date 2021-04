12 europæiske storklubber annoncerede natten til søndag, at en ny liga med navnet Super League er på vej.

Offentliggørelsen har vakt vrede hos Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), hos fodboldfans verden over og fra flere prominente navne inden for fodboldens verden.

Den nye kontroversielle liga vil blive den største forandring af europæisk topfodbold nogensinde, selvom UEFA har meldt ud, at de vil gøre alt for at bekæmpe den liga, som ifølge forbundet kun er kommet til 'for få klubbers egen interesse.'

Her ser vi på, hvad der op og ned med den nye Super League, og hvad de 12 storklubber foreslår.

Foto: Denis Balibouse Vis mere Foto: Denis Balibouse

Hvem er de 12 europæiske storklubber?

Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, Manchester United og Tottenham.

Hvad med de tyske og franske storklubber?

Sidste sæsons Champions League-vinder Bayern München, Borussia Dortmund og Paris Saint Germain har alle meldt, at klubberne ikke er interesseret i at deltage i projektet.

Vil de 12 europæiske storklubber forlade deres hjemlige ligaer?

Klubberne håber lige nu på, at de stadigvæk kan bevare deres plads i den hjemlige liga. Men de nationale ligaer har alle udsendt alvorlige meldinger, der fordømmer klubberne og den nye ‘piratliga.

Hvor mange penge er i spil?

I et statement fra de 12 storklubber lød det således:

Bayern München og Paris Saint-Germain vil ikke deltage i den nye Super League. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Bayern München og Paris Saint-Germain vil ikke deltage i den nye Super League. Foto: FRANCK FIFE

‘De stiftende klubber modtager et beløb på 3.5 milliarder euro (26 milliarder danske kroner) udelukkende til at støtte deres planer med infrastrukturen og for at udligne virkningen af coronapandemien.’

‘Den årlige turnering vil også give en betydelig større økonomisk vækst og støtte til europæisk fodbold. Det forventes at overstige ti milliarder euro (74 milliarder danske kroner) i løbet af klubbernes første periode i turneringen.’

Hvordan kommer turneringen til at fungere?

Der vil være 20 deltagende klubber, hvoraf de 15 af dem skal være medstiftende klubber. De yderligere fem klubber skal kvalificere sig årligt ud fra, hvordan de har klaret sig i den forgangne sæson.

Kampene vil blive spillet midt på ugen. Klubberne vil blive fordelt i to puljer med ti hold i hver pulje, hvor der både vil være hjemme- og udekampe mod hvert hold. Top tre fra hver gruppe kvalificerer sig til en kvartfinale, hvorefter man spiller bedst af to kampe, indtil man når finalen i maj, der vil blive spillet som én kamp på neutral grund.

Hvornår starter den nye liga?

Klubberne meddelte i deres statement, at de allerede vil have den nye liga til at starte fra august.

Hvad med en Super League for kvinder?

‘Så snart det er praktisk er muligt efter starten af ​​mændenes liga, vil en tilsvarende kvindeliga også blive lanceret, der hjælper med at fremme og udvikle kvindefodbolden,’ lød det i klubbernes statement.