En køretur hjem fra Holland udviklede sig dramatisk for den tidligere Superliga-cheftræner Ove Pedersen.

I B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet fortæller den mangeårige cheftræner, der blandt andet stod i spidsen for FC Midtjylland, AGF, OB og Esbjerg, om en køretur hjem fra en fodboldkamp i 2004.

Han og to andre Esbjerg-ledere havde været i Kerkrade for at se den svenske Roda-angriber Fredrik Berglund spille en reserveholdskamp.

Samme aften kørte Esbjerg-slænget hjem igen. Men nogen fulgte efter dem.

»Vi havde lige passeret den hollandske grænse. Og jeg kører sgu sådan rimeligt stærkt – vi skulle bare hjem,« fortæller Ove Pedersen, der i dag er assisterende sportschef i FC Midtjylland.



»Vi kunne godt se, at der var en bil, der fulgte efter os. Den ville gerne overhale, men det fik den ikke rigtig lov til. Lige pludselig kom der blinklys, 'polizei' og alt muligt.

»Det var ret dramatisk. Da vi steg ud af bilen, kørte de op og blokerede dørene på bilen. De troede, vi ville stikke af!«

Politiet havde holdt øje med den danske bil, der havde været på et mistænkeligt kort besøg i Holland.

»De havde noteret, at vi havde været i Holland i ganske få timer. De kunne jo ikke forstå, hvad vi skulle i Holland i så få timer, så de troede, at det havde noget med narko og sådan noget at gøre.«



»Vi måtte så fortælle, at vi havde været nede at se fodbold. Så det endte med, at vi fik lov at smutte igen.«

»Men det var lidt dramatisk,« konstaterer Ove Pedersen. HØR HELE FORTÆLLINGEN I PODCASTEN ØVERST.

Turen til Holland viste sig dog at være al dramatikken værd. For Fredrik Berglund scorede seks mål i reserveholdskampen og endte med at blive købt af Esbjerg, hvor han var en stor succes.