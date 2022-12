Lyt til artiklen

I 1996 flyttede trænerprofilen Ove Pedersen til Qatar for at træne ungdomsfodbold – men oplevelsen var vild og til tider helt absurd.

Sådan beskriver Ove Pedersen opholdet i dag.

Det gør han i julekalender, som FC Midtjylland udgiver på klubbens hjemmeside.

Her fortæller Ove Pedersen, der arbejder som assisterende sportschef i klubben, at han blev forstyrret i sit trænerarbejde under kampene.

Og ikke af hvem som helst. Men eksempelvis af præsidenten, der ringede til manageren for at stille kritiske spørgsmål til Ove Pedersen. Præsidenten ville gerne vide, hvorfor bestemte spillere startede inde.

»Efterfølgende gik jeg ind på præsidentens kontor og fortalte, at jeg ikke havde noget imod, at han stillede spørgsmål – han skulle bare ikke gøre det under kampene. Men det gjorde de dernede – særligt hvis vi var bagud.«

»Jeg blev tit ringet op under kampene, og det var et bevis på, at qatarerne slet ikke kan tåle at tabe. Det så vi også i åbningskampen til VM, hvor folk smuttede tidligt fra stadion, fordi holdet var bagud 2-0.«

Han fortæller også, hvordan han til tider blev beskrevet som »verdens bedste træner« i Qatar. Men hvis de tabte den efterfølgende kamp, ville ingen tale med ham, gengiver han.

Ove Pedersens ophold i Qatar stoppede året efter i 1997.

Siden har han været i adskillige danske klubber, såsom OB, AGF, Esbjerg og FC Midtjylland.