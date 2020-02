Salzburg og Eintracht Frankfurt skal finde en ny dato for returkampen i Europa League grundet orkanvarsel.

Det er ikke kun det meget omtalte coronavirus, som påvirker afvikling af sportsbegivenheder rundt omkring for tiden.

Vejrguderne vil også lege med, og et orkanvarsel for torsdag aften ved Salzburg i Østrig betyder, at østrigske Red Bull Salzburg ikke kan afvikle Europa League-opgøret mod tyske Eintracht Frankfurt.

Det oplyser begge klubber på Twitter.

Dermed får Salzburg-danskeren Rasmus Nissen Kristensen ikke lejlighed til at byde landsmanden Frederik Rønnow velkommen på stadion torsdag aften til returopgøret i 16.-delsfinalerne.

Frankfurt vandt det første opgør i Tyskland med 4-1.

Mens Rasmus Nissen Kristensen får godt med spilletid i Østrig, så må målvogteren Rønnow oftest tage plads på bænken i Frankfurt i skyggen af førstevalget Kevin Trapp.

Torsdagens Europa League-kampe byder også på Inter mod Ludogorets, som skal spilles uden tilskuere på grund af udbruddet af coronavirus i det nordlige Italien.

/ritzau/