Ifab, der forvalter fodboldloven, overvejer, at indføre midlertidige udskiftninger i tilfælde af hovedskader.

Midlertidige udskiftninger i fodboldkampe i tilfælde af hovedskader.

Det er et muligt tiltag, der er på dagsordenen hos The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldloven.

Ifab bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at man overvejer, hvordan man fremover skal håndtere hovedskader og eventuelle hjernerystelser.

Tiltaget kan indebære, at en spiller, som har beskadiget hovedet, kan blive udskiftet midlertidigt - eksempelvis op til ti minutter - så læger har mulighed for at vurdere, om spilleren er i stand til at spille videre på forsvarlig vis.

Den regel er allerede tilladt i nogle rygby-kampe, når en spiller får et slag i hovedet, og det skal vurderes, om der er tegn på mere alvorlig skade.

- Det kan tage noget tid, inden der er gjort væsentlige fremskridt, da det er et meget kompleks emne. Vi vil bruge den tid, det tager, på at finde den bedst mulige løsning for fodbold, siger en unavngiven talsmand fra Ifab.

Efter de gældende regler kan hvert hold foretage tre udskiftninger i en kamp.

/ritzau/