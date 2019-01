Der er opstået dårlig stemning mellem stjernen på det svenske kvindelandshold, Nilla Fischer, og anføreren hos de svenske fodboldherrer, Andreas Granqvist.

Det hele startede med en brandtale fra Nilla Fischer ved den årlige fodboldgalla. Hun havde netop vundet 'Diamantbollen' - prisen til årets fodboldspiller - og hun valgte at udnytte opmærksomheden til at sætte fokus på hån mod kvindelige fodboldspillere samt manglende ligestilling i svensk fodbold.

»...og alle I drenge og fyre og mest alt alle I mænd - det er tid til at komme ind i kampen nu. Ligestilling er en fordel for os alle, men det er noget, vi skal gøre sammen - og helt ærligt: 'We have no more fucks to give,« lød det blandt andet i Fischers tale til den samlede svenske fodboldnation.

Den bemærkelsesværdige opsang faldt ikke i alles smag. Blandt andet var anføreren for det svenske herrelandshold, Andreas Granqvist, en smule forurettet.

»Jeg står også for ligestilling, og jeg har en kone og to døtre - piger, som jeg ønsker får alle muligheder. Det bliver lidt uretfærdigt, når man skærer alle over én kam,« udtalte Granqvist til Aftonbladet.

Efterfølgende svarede Nilla Fischer, der i de seneste sæsoner har været holdkammerat med danske Pernille Harder i Wolfsburg, først med en kort Instagram-besked:

»Lad være med at fejlfortolke mit budskab.«

Og så uddybede hun over for Expressen.

»Jeg blev meget overrasket over det, han sagde og gjorde, og min første reaktion var 'han har overhovedet lyttet til det, jeg har sagt?' Jeg forstår ikke, hvordan han kunne tolke talen, som han gjorde.«

Det er os på kvindelandsholdet, der altid får spørgsmål om uretfærdighed og ligestilling. At Granqvist synes, det er hårdt at svare på spørgsmålene, er ubegribeligt. Og at han siger, at mændene altid skal snakke om disse spørgsmål, er rent bullshit for mig.«

Andreas Granqvist har endnu ikke reageret på sin kollegas udtalelser.