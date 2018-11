Det er ikke mange minutter siden, der blev fløjtet i pokalbraget mellem FCM og FCK, men i minutterne er dramaet fortsat på tv.

I de døende sekunder gik FCKs Robert Skov hårdt til FCMs Erik Sviatchenko, hvilket FCM-spillerne var ganske fortørnede over.

På tv-billederne ser det endda ud til, at Erik Sviatchenko sparker ud efter Robert Skov idet, at FCM-spilleren falder til jorden.

Derefter var flere spillere fra begge hold helt oppe i ansigtet på hinanden, og situationen endte med advarsler til Robert Skov og Marc Dal Hende.

Erik Sviatchenko i kamp med FCKs Jonas Wind. Foto: Henning Bagger

Efter kampen blev Erik Sviatchenko så spurgt ind til bataljen mellem ham selv og Robert Skov.

»Drengen skal bare lære at have nogle manerer. Han er ikke så respektfuld, og det er pinligt. Han er lidt for smart i sin attitude. Han er stadig en ung spiller, så jeg synes, han skal have lidt mere respekt for fodboldspillet generelt, og det har han ikke,« siger Sviatchenko til TV3 Sport, dog uden at sætte ord på, hvad Robert Skov sagde til ham.

Robert Skov selv er allerede nu blevet holdt fra interviews af FCK, da de ikke ønsker at indgå i nogen ordkrig mellem Robert Skov og Erik Sviatchenko.

Peter Ankersen blev dog af tv-stationen spurgt ind til, hvad Sviatchenko kort forinden havde sagt om Robert Skov.

Gustav Wikheim scorede til 2-0. Sviatchenko scorede i øvrigt kampens første mål. Foto: Henning Bagger

»Sviatchenko har altid været stor i munden, så hvis han siger det, har han nok ret i det.«

FC Midtjylland trak sig sejrrigt ud af pokalkampen med 2-0 over de gæstende københavnere.

Det var Kenneth Andersens tredje kamp i spidsen for midtjyderne, og i de tre kampe er det blevet til tre sejre.

B.T.s journalist i Herning vurderede, at Kenneth Andersens styrmand på midtbanen var kampens bedste. Se alle karaktererne her.