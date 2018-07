Den egyptiske fodboldspiller Mohamed Salah har forlænget sin kontrakt med den engelske Premier League-klub Liverpool FC.

Det skriver Liverpool på klubbens hjemmeside, hvor de kalder kontrakten for "langsigtet", uden at skrive kontraktens længde. Ifølge engelsek medier er kontrakten på fem år.

26-årige Salah, der kom til Liverpool for godt et år siden fra AS Roma, har haft en forrygende sæson for den engelske storklub.

Han har scoret 44 mål i sine 52 kampe for Liverpool og blev topscorer i Premier League med 32 mål i sæsonen.

Han var også med til at føre Liverpool til Champions League-finalen, som holdet tabte til Real Madrid.

Tidligere på året var han med til at spille Egypten til VM for første gang i 28 år.

Egyptens optakt til VM var dog præget af uvished om, hvorvidt Salah ville være i stand til at stille op, efter at han i Champions League-finalen i slutningen af maj fik en skulderskade.

Salah sad over i den første gruppekamp mod Uruguay, men vendte tilbage til holdet mod Rusland, hvor han scorede fra straffesparkspletten. Mod Saudi-Arabien stod Salah også for Egyptens mål.

Egypten gik ikke videre fra gruppespillet ved VM.

/ritzau/