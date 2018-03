RB Leipzig avancerede til kvartfinalen med 1-1 i Sankt Petersborg. Yussuf Poulsen fik få minutter på banen.

Sankt Petersborg. Med 1-1 på udebane mod Zenit Sankt Petersborg er den tyske klub RB Leipzig klar til kvartfinalen i fodboldens Europa League.

Efter en 2-1-sejr i den første kamp vinder Leipzig samlet med 3-2, og dermed er dansk fodbold fortsat repræsenteret i form af Yussuf Poulsen, der er eneste tilbageværende danske spiller i turneringen.

Poulsen fik dog ikke meget spilletid i Sankt Petersborg, hvor han sad på bænken i de første 91 minutter, inden han blev sendt på banen i en tidsudtrækkene udskiftning.

Fra bænken kunne han se angrebskonkurrenten Jean-Kévin Augustin bringe Leipzig i spidsen midt i første halvleg.

Timo Werners aflevering endte hos franskmanden, der drejede rundt om sig selv og sparkede kuglen ind bag Andrey Lunev i det russiske mål.

Føringen hold dog ikke halvlegen ud. I dommerens tillægstid udlignede Sebastian Driussi for hjemmeholdet, som derefter havde en hel halvleg til at lave det mål, der ville give forlænget spilletid.

Men noget tungt pres lykkedes det aldrig Zenit-spillerne at etablere. Det var fortsat en ganske lige forestilling, hvor Leipzig lurede på kontrastød.

Det lykkedes tyskerne at holde det russiske hjemmehold på afstand, og dybt inde i overtiden burde gæsternes Bruma have sørget for udesejr, men han brændte i helt fri position.

Også Lazio fra Italien er klar til kvartfinalen efter 2-0 ude over Dynamo Kiev. Franske Marseille avancerede med en 2-1-sejr mod Athletic i Bilbao.

