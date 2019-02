Mesterskabsbejlerne fra Atlético Madrid forpassede søndag muligheden for at hale ind på FC Barcelonas førerhold i toppen af den bedste spanske fodboldrække.

På udebane måtte rækkens nummer to se sig besejret med 0-1 af Real Betis.

Sevilla-holdet sikrede sig sejren på et straffespark midtvejs i anden halvleg, efter at en Atlético-forsvarer havde haft hånden på bolden.

Sergio Canales eksekverede sikkert fra pletten, selv om Jan Oblak i Atlético-målet kastede sig til den rigtige side.

Foto: MARCELO DEL POZO Vis mere Foto: MARCELO DEL POZO

Gæsterne gav debut til Alvaro Morata, efter at angriberen netop er kommet til fra Chelsea på en lejeaftale. Trods fuld spilletid formåede Morata ikke at hjælpe Atlético til point.

Allerede lørdag var FC Barcelona i aktion i 22. spillerunde, og topholdet måtte nøjes med 2-2 hjemme mod Valencia med Daniel Wass på holdet.

Derfor havde Atlético chancen for at nedbringe Barcelonas forspring i tabellen til tre point, men søndagens nederlag betyder i stedet, at hullet mellem de to hold er øget til seks point.

FC Barcelona topper Primera Division med 50 point foran Atlético med 44. Real Madrid har 39 point på tredjepladsen. Senere søndag skal Real Madrid på eget græs op mod Alaves.