Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite scorede onsdag sit første mål, siden han tidligere på måneden blev lejet ud fra Middlesbrough til Madrid-forstadsklubben Leganes.

Målet var det eneste i pokalkampen på hjemmebane mod selveste Real Madrid, men trods 1-0-sejren er glæden nok begrænset hos Braithwaite og co.

Det første opgør mellem holdene havde Real Madrid vundet med 3-0 på eget græs, og derfor er storklubben videre trods onsdagens nederlag.

Der var spillet 30 minutter, da Braithwaite kom på måltavlen og skabte håb om en pokalsensation.

Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Second Leg - Leganes v Real Madrid - Butarque Municipal Stadium, Leganes, Spain - January 16, 2019 Leganes' Martin Braithwaite celebrates scoring their first goal with Vasyl Kravets REUTERS/Javier Barbancho Foto: JAVIER BARBANCHO Vis mere Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Second Leg - Leganes v Real Madrid - Butarque Municipal Stadium, Leganes, Spain - January 16, 2019 Leganes' Martin Braithwaite celebrates scoring their first goal with Vasyl Kravets REUTERS/Javier Barbancho Foto: JAVIER BARBANCHO Martin Braithwaite scorede sit første mål for Leganes, da han i det 30. minut fandt vej til nettet mod Real Madrid. Javier Barbancho/Reuters Vis mere Martin Braithwaite scorede sit første mål for Leganes, da han i det 30. minut fandt vej til nettet mod Real Madrid. Javier Barbancho/Reuters

Efter stort klumpspil foran Real Madrid-målet faldt bolden ned for foden af Braithwaite, der prikkede den i et tomt mål.

Få sekunder inden havde Braithwaite et hovedstød på stolpen, hvilket var startskuddet til den hektiske situation, der endte med danskerens scoring.

Målet faldt i hans tredje kamp for sin nye klub.

Landstræner Åge Hareide og assistenttræner Jon Dahl Tomasson var på plads for at se Braithwaite i aktion.

Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Second Leg - Leganes v Real Madrid - Butarque Municipal Stadium, Leganes, Spain - January 16, 2019 Leganes' Martin Braithwaite celebrates scoring their first goal REUTERS/Javier Barbancho Foto: JAVIER BARBANCHO Vis mere Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Second Leg - Leganes v Real Madrid - Butarque Municipal Stadium, Leganes, Spain - January 16, 2019 Leganes' Martin Braithwaite celebrates scoring their first goal REUTERS/Javier Barbancho Foto: JAVIER BARBANCHO Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Second Leg - Leganes v Real Madrid - Butarque Municipal Stadium, Leganes, Spain - January 16, 2019 Leganes' Martin Braithwaite scores their first goal REUTERS/Javier Barbancho Foto: JAVIER BARBANCHO Vis mere Soccer Football - Copa del Rey - Round of 16 - Second Leg - Leganes v Real Madrid - Butarque Municipal Stadium, Leganes, Spain - January 16, 2019 Leganes' Martin Braithwaite scores their first goal REUTERS/Javier Barbancho Foto: JAVIER BARBANCHO

Real Madrid sparede flere profiler i opgøret, men storklubben var aldrig i fare for at sætte forspringet på tre mål fra den første kamp over styr.

Martin Braithwaite og Leganes skal i resten af sæsonen kun koncentrere sig om Primera Division.

Midtvejs i sæsonen ligger holdet nummer 13 med tre point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen.

/ritzau/