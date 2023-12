En fan af fodboldklubben FC Nantes nåede aldrig til kamp lørdag aften.

Inden opgøret mod OGC Nice i Ligue 1 blev han dræbt efter et knivstikkeri, melder nyhedsbureauet AFP.

En gruppe Nantes-fans angreb inden opgøret Nice-fans, der var på vej til stadion. Det var i den forbindelse, at en Nantes-fan blev stukket i ryggen.

»Under disse begivenheder og under omstændigheder vi endnu ikke kender, døde en 31-årig Nantes-fan på trods af hurtig indblanding fra beredskabet,« siger offentlig anklager i Nantes Renaud Gaudeul ifølge AFP.

Ifølge L'Equipe var offeret medlem af fangruppen Brigade Loire. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge L'Equipe var offeret medlem af fangruppen Brigade Loire. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Anklageren oplyser, at offeret havde sår i ryggen, der kunne stamme fra et knivvåben og oplyser videre, at der er indledt en efterforskning af sagen.

Ifølge det franske medie Ouest France meldte en mand efter hændelsen sig selv til det franske politi senere lørdag aften.

Avisen L'Equipe fortæller desuden, at den 31-årige mand var medlem af den passionerede fangruppe Brigade Loire.

Frankrigs sportsminister, Amélie Oudea-Castéra, har kommenteret hændelsen på X, hvor hun udtrykker sin sorg over den tragiske hændelse.

'Alle mine tanker går til offerets familie, hans pårørende og kammerater på tribunen,' skriver hun og fortsætter:

'Efterforskningen, som den offentlige anklager har åbnet, skal nu præcisere de nøjagtige omstændigheder omkring, hvad der skete.'

Kampen mellem Nantes og Nice endte 1-0.