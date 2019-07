Manchester Uniteds norske manager har stor tiltro til sit holds mulighed for at vende tilbage til PL-toppen.

Sommer er lig med optimisme i mange fodboldklubber verden over.

Nye spillere er kommet til, andre er blevet solgt, og man har mulighed for at rette op på forrige sæsons skuffelser.

Sådan er stemningen også i en af verdens største klubber, Manchester United, der i disse dage varmer op til den kommende sæson i en træningslejr i australske Perth.

Den engelske storklubs norske manager, Ole Gunnar Solskjær, føler sig overbevist om, at han står i spidsen for et hold, der kan kæmpe med i toppen af Premier League.

- Vi har nogle fantastiske spillere, og der er mange af dem, der vil få succes i denne klub.

- Når ligaen starter op, er jeg sikker på, vi har et godt hold, der kan udfordre de andre, og nogle spillere, der vil give alt for klubben, siger nordmanden på en pressekonference i Perth ifølge Uniteds twitterprofil.

En af sommerens store transferhistorier har omhandlet Paul Pogbas fremtid. Ifølge hans agent, Mino Raiola, vil Pogba væk fra United, men den franske midtbanestjerne er altså stadig at finde i klubben.

Trods de mange rygter har Ole Gunnar Solskjær kun rosende ord til overs for Pogba.

- Paul har aldrig været en bekymring for mig. Han arbejder hårdt, når han er på banen, han er en sand professionel og en stolt mand. Han har gjort det fantastisk i træningerne indtil videre, siger Solskjær.

Manchester United skal i løbet af den næste måned spille en håndfuld træningskampe, inden holdet indleder Premier League-sæsonen hjemme mod Chelsea 11. august.

/ritzau/