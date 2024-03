En bombe ramte i weekenden omklædningsrummet i Skjern Håndbold.

Her meldte den vestjyske klub ud, at den 24-årige bagspiller Jonathan Würtz er blevet diagnosticeret med kræftformen lynfom. En nyhed, der naturligvis har sat sit præg på stemningen spillerne iblandt.

»Det er klart, at det er lidt af en mavepuster. Når en holdkammerat pludselig potentielt er alvorligt syg, så kommer der nogle reaktioner, som man lige skal bearbejde internt,« fortæller sundhedschef i Skjern Håndbold, John Bruun, til B.T. og understreger også, at stemningen stille og roligt er på vej mod det vanlige niveau.

»Spillerne ser jo den samme Jonathan, som var der ugen før, han blev syg. De kender hinanden rigtig, rigtig godt, og på nuværende tidspunkt kan de jo ikke se, han er syg.«

Lynfom er en kræftform, der sætter sig i lymfeknuderne, og Würtz påbegynder snarest et kemoforløb i håbet om at komme sygdommen til livs.

Til klubbens hjemmeside kunne Würtz i weekenden fortælle, at lægernes prognoser gør ham optimistisk for det videre forløb, og den betragtning deler staben og holdkammeraterne omkring ham.

»Vi er ved godt mod, og vi har fuld tillid til at være inde i et godt system, hvor der som udgangspunkt bliver sagt, at behandlingsmulighederne er rigtig gode,« siger John Bruun og fortsætter:

»Jonathan er jo en stor og stærk mand, som formentlig tåler den behandling, han skal have, rigtig godt.«

Würtz har spillet i Skjern Håndbold siden 2020/21-sæsonen, men skifter efter planen til ligakonkurrenterne fra Ribe-Esbjerg ved udgangen af indeværende sæson.