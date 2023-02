Lyt til artiklen

Der synes at være et problem i italiensk fodbold.

En ny undersøgelse, som The Guardian har offentliggjort, viser, at dommerne i italiensk fodbold straffer mørke spillere hårdere end de lyse.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en lang periode på 10 år, fra 2009 til 2019, i den bedste italienske række, Serie A, og det viser sig, at der er en tydelig forskel på, hvilken farve spiller dommerne har stået over for i forhold til at stange kort ud.

De mørke spillere har fået henholdsvis 16 procent flere gule kort og 11 procent flere udvisninger.

I Italien får de mørke spillere markant flere kort. Foto: Vincenzo PINTO Vis mere I Italien får de mørke spillere markant flere kort. Foto: Vincenzo PINTO

Der blev også dømt 20 procent flere frispark mod de mørke spillere i samme tidsrum.

Det viser sig også, at der ingen forskel på hudfarverne var, da der under covid-19-perioden ikke blev lukket tilskuere ind på stadionerne.

I Italien har klubberne Lazio og Napoli indledt undersøgelser af, hvilke racistiske problematikker der måtte være blandt egne fans.

Mændene bag rapporten Beatrice Magistro og Morgan Wack har proklameret, at de nu vil gå videre til andre ligaer for at finde ud af, om der er samme tendenser uden for Italien.