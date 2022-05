440 millioner dollar - cirka 3.1 milliarder danske kroner.

Så mange penge er der på spil, når Danmark sammen med 31 andre nationer spiller VM i fodbold i Qatar til november.

Og hvis det står til Amnesty International og en lang række af menneskerettighedsorganisationer, skal FIFA og Qatar øremærke et beløb i samme størrelse - 3 milliarder kroner - der skal gå til de misbrugte migrantarbejdere i Qatar.

Det slår man fast i en ny rapport samt i et åbent brev til FIFA-præsident Gianni Infantino, der netop er blevet offentliggjort.

Foto: - Vis mere Foto: -

Her mener man, at FIFA burde have kendt til den ‘klare’ risiko for krænkelse af menneskerettighederne i Qatar, da man tildelte værtskabet til ørkenstaten. Og derfor har man nu et ansvar for at kompensere de arbejdere, der har lidt under styret i Qatar.

»Ved at vende et blindt øje til krænkelsen af menneskerettigheder og ved ikke at stoppe dem har FIFA unægteligt bidraget til den brede krænkelse af migrantarbejdere i VM-relaterede projekter i Qatar - langt udover stadioner og officielle hoteller,« siger Agnès Callamard, der er generalsekretær hos Amnesty International i en pressemeddelelse.

Det er bestemt ikke kun FIFA, man skyder på. Værtsnationen Qatar, der er blevet heftigt kritiseret i en årrække, har et mindst lige så stort ansvar - hvis ikke større.

Og derfor skal de altså smide mindst 440 millioner dollar - cirka 3.1 milliarder danske kroner efter de lidende migrantarbejdere.

»Den kompensationsfond, Amnesty International og andre efterspørger er helt retfærdig, når man ser på mængden af krænkelser. Den repræsenterer en brøkdel af de 6 milliarder dollar - 42 milliarder kroner - som FIFA vil tjene på VM-slutrunden,« siger Callamard.

VM sparkes i gang 21. november og er for første gang i historien rykket til vinterhalvåret på grund af de vanvittige temperaturer i ørkenstaten om sommeren.