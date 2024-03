Kolding IF tog tre vigtige point med fuldt udbytte af turen til Horsens i 1. division. Top-6 er tæt på.

Med en sejr på 2-1 ude over AC Horsens styrkede oprykkerne fra Kolding IF sit kandidatur til en plads i top-6 og dermed en plads i det sjove slutspil.

De tre point betyder, at koldingenserne på sjettepladsen kommer op på 28 point. Dermed øger man afstanden til syvendepladsen, hvor netop Horsens ligger sammen med Hillerød, til fire point.

Hillerød fik fredag et enkelt point med hjem efter et målorgie i Vendsyssel. 4-4 sluttede det opgør.

Det var Asker Beck, som sendte de østjyske gæster i front efter en times spil, og betingelserne for Kolding blev endnu bedre få minutter efter.

Her blev erfarne Jakob Ankersen præsenteret for et direkte rødt kort og efterlod sit mandskab med en svær vej til point.

Alligevel lykkedes det Simon Becher at få udlignet med et følt hovedstød et kvarter før tid. Et præcist indlæg fandt vej til ham omkring straffesparkspletten, og han dirigerede nydeligt bolden i mål.

Egentlig kunne oprykkerne godt levede med 1-1, som ville gøre, at man holdt Horsens bag sig i tabellen.

Men med en mand i overtal havde man lettere ved at kunne komme frem til chancer, og det blev udnyttet.

I 81. minut blev en flad bold i feltet rettet af på en Horsens-fod, så der ikke var offside på Isak Taannander helt inde foran mål.

Her kunne han let heade føringsmålet ind, og derfra kæmpede Kolding sejren hjem.

I fredagens sidste kamp vandt HB Køge 1-0 ude over FC Helsingør.

/ritzau/