Kolding var to mål foran efter et kvarter, men tabte alligevel udekampen mod Nykøbing FC.

En 2-0-føring rakte ikke for Kolding IF, der må rejse hjem fra Nykøbing Falster med et 2-3-nederlag i landets næstbedste fodboldrække, NordicBet Ligaen.

Med en sejr ville de østjyske oprykkere ellers have spillet sig op på førstepladsen foran Viborg, men holdet formåede ikke at høste frugterne af en kanonstart.

Kolding var to mål foran allerede efter et kvarters spil, efter at Niels Letort og Denis Fazlagic havde scoret.

Men Nykøbing Falster fik nyt håb, da det tidligere Lyngby-talent Mads Carlson reducerede kort efter.

Koldings 2-1-føring holdt til langt ind i anden halvleg, men pludselig ramlede det hele for oprykkerne.

20 minutter før tid fik amerikaneren Chris Thorsheim udlignet til 2-2, og kort efter vendte hjemmeholdet kampen fuldstændig på hovedet, da Sebastian Koch gjorde det til 3-2.

Det kom Kolding sig ikke over, og dermed bliver holdet stående på 13 point - et færre end Viborg på førstepladsen.

I rækkens nederste halvdel vandt Fremad Amager 1-0 over Næstved hjemme i Sundby Idrætspark. Samson Iyede blev matchvinder med sin scoring ti minutter efter pausen.

Fredagens sidste kamp endte uden vinder, da Skive og HB Køge delte point med 1-1.

