Kolding IF vandt med 3-1 over Viborg, der må kigge langt efter Vejles førerhold i 1. division.

Viborg FF forværrede fredag holdets muligheder for at sikre sig oprykning fra 1. division til Superligaen.

På udebane tabte rækkens nummer to med 1-3 til Kolding IF.

Det er anden gang i denne sæson, at Kolding slår Viborg, efter at oprykkerne i efteråret vandt med 2-1 på udebane ovenpå en brøler i Viborg-forsvaret og et sejrsmål i overtiden.

Fredag aften satte viborgenserne hjemmeholdet under stort pres. Efter et lille kvarters spil hamrede Frederik Brandhof fra kanten af straffesparksfeltet fortjent gæsterne foran med 1-0.

Trods stor Viborg-dominans kom Kolding bedre med i det sidste kvarter frem mod pausen. Belønningen kom, da et frispark blev sendt ind i Viborg-feltet, hvor Mathias Høgsholt pandede hjemmeholdet på 1-1.

Viborg ramte kort efter overliggeren, og i anden halvleg fik angriberen Alassana Jatta underkendt et mål for offside.

Mens gæsterne forpassede flere gode muligheder, så var koldingenserne langt mere effektive, når chancerne bød sig.

Med 20 minutter tilbage af opgøret udnyttede Sebastian Sommer chancen, da han via overliggeren bankede Kolding på 2-1.

I overtiden fik Jeppe Hansen en friløber, som han udnyttede til at cementere Kolding-sejren med 3-1-scoringen.

Viborg har blot fået et enkelt point i to kampe efter genstarten af 1. division ovenpå coronapausen. Holdet fra domkirkebyen er på andenpladsen syv point efter ligaens førerhold fra Vejle.

Vejle kan trække yderligere fra, når topholdet senere fredag møder FC Fredericia på udebane.

I denne sæson er der blot en enkelt oprykker til Superligaen, da landets bedste fodboldrække fra og med næste sæson kommer til at bestå af 12 i stedet for 14 hold.

/ritzau/