Hvorfor kommer I ikke ud af skabet?

Danmarks bedste kvindelige fodboldspiller, Pernille Harder, savner at flere mandlige fodboldspillere springer ud som homoseksuelle.

Men samtidig forstår hun, hvorfor det er svært, siger hun i et interview med det tyske magasin om kvindefodbold ELFEN.

»Jeg håber, at en aktiv mandlig spiller har modet til at erklære sig som homoseksuel, for der er helt sikkert nogen derude,« lyder det fra den danske landsholdsstjerne, som selv er åben omkring, at hun er lesbisk og har en kvindelig kæreste.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Generelt er der langt flere professionelle kvindelige spillere, som er åbne omkrinng deres seksualitet i forhold til hos mændene, hvor det fortsat i høj grad er tabu.

Her er det mest kendte eksempel på en homoseksuel fodboldstjerne den tidligere tyske landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger, som i 2014 sprang ud.

»Men jeg forstår, hvorfor de tøver, fordi forældede tanker om, hvad maskulinitet er, fortsat hersker i mandefodbolden, og reaktionerne ville være meget anderledes i forhold til hos kvinderne,« siger den 27-årige Wolfsburg-angriber.

Hun danner par med den svenske landsholdsspiller Magdalena Eriksson, der til daglig spiller i London-klubben Chelsea.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson måtte ikke hilse på hinanden inden kampen mellem Danmark og Sverige lørdag aften. Foto: Valery HACHE Vis mere Pernille Harder og Magdalena Eriksson måtte ikke hilse på hinanden inden kampen mellem Danmark og Sverige lørdag aften. Foto: Valery HACHE

Deres forhold blev for alvor kendt for den bredere offentlighed, da et billede af de to fodboldstjerner, som kysser hinanden efter en kamp ved VM i 2019, gik verden rundt.

»Reaktionerne, vi fik, var for det meste positive. Mange skrev til os, at det havde hjulpet dem til også at være åbne omkring deres seksuelle orientering. Der gik det op for os, at vi kan bruge os selv til at hjælpe andre,« siger Harder, som i 2018 blev kåret til årest spiller i Europa.