Søndag kom Nicolai Poulsen i fokus for sin udtalelse rettet mod Viktor Fischer i kampen mellem AGF og FCK.

Nicolai Poulsen blev udvist for en tackling på Viktor Fischer, og efter kampen sagde AGF's hårde hund, at FCK-spilleren 'skabte sig som en lille pige'.

Det fik Arnela Muminovic, tidligere fodboldspiller og nuværende sportsjournalist hos DR, til tasterne på Twitter:

'Bliver så træt af disse fordomme og udtalelser. Poulsen mener, Fischer whiner, og derfor 'skaber han sig som en lille pige'. Har også set andre omdøbe Fischer til Victoria i diverse some-kommentarer... Just. Stop,' lød ordene fra tv-eksperten.

Jeez, bliver så træt af disse fordomme og udtalelser. Poulsen mener, Fischer whiner, og derfor 'skaber han sig som en lille pige' Har også set andre omdøbe Fischer til Victoria i diverse some-kommentarer...

Just. Stop. https://t.co/lu4ZJ74G7t — Arnela Muminović (@muminovic88) October 25, 2020

Nu uddyber hun over for B.T. Kritikken er nemlig ikke kun møntet på Nicolai Poulsen – men på en generelt forkert kultur i fodbolden, der bør gøres noget ved, lyder det.

»Det handler ikke så meget om, hvad Nicolai Poulsen mener om Viktor Fischer. Om han ruller 7 eller 20 gange, skal være sagen uvedkommende. Det handler om diskursen. Hvis der sker noget på banen, og man mener, det er en svaghed, så skal det enten være noget i forhold til homoseksuelle mænd – altså at blive kaldt for svans – eller også er du en tøs eller en lille pige. Den diskurs vil jeg gerne have, at vi snakker noget mere om. Det er et opråb.«

Hun forklarer, at Nicolai Poulsen kan mene, hvad han vil, om Viktor Fischer, men at ordvalget burde være anderledes, når han udtrykker sin utilfredshed. At sidestille piger med svaghed løser ingenting, mener Muminovic.

Poulsens udtalelse kommer i kølvandet på flere lignende sager. André Riel fik senest fem spilledages karantæne for et homofobisk tilråb mod Sønderjyskes Stefan Gartenmann.

AGF's Nicolai Poulsen nedklægger FC Københavns Victor Fischer og modtager efterfølgende rødt kort. Viktor Fischer ruller sig i smerte, mens Nicolai Poulsen efterfølgende revser FCK-spillerens attitude. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Nicolai Poulsen nedklægger FC Københavns Victor Fischer og modtager efterfølgende rødt kort. Viktor Fischer ruller sig i smerte, mens Nicolai Poulsen efterfølgende revser FCK-spillerens attitude. Foto: Henning Bagger

Men det er ikke en bekymrende ny tendens, mener Arnela. Diskursen har nemlig altid været sådan, nu italesættes den bare:

»Det er ikke en bekymrende tendens, for det er ordsprog og metaforer, som er almindelige. Tidligere var det kun mænd, der spillede fodbold, og i skolegården var det typisk at sige: 'Du løber som en pige'. Det er diskursen, der har været længe. Man begynder at tage et oprør med det nu. Jeg ved godt, at Nicolai Poulsen ikke mener, at alle unge piger bare er svage. Han er jo også vokset op med den her diskurs, hvor sproget bare er sådan.«

Arnela Muminovic, der selv har spillet fodbold i en del år og har repræsenteret flere danske ungdomslandshold, håber, at der stille og roligt kan ændres på kulturen:

»Det er ikke noget, vi ændrer fra i går til i dag. Det er ikke min hensigt at være i en offerrolle eller køre en voldsom feministisk propaganda, men det er noget, vi skal snakke om. Det er det, jeg prøver med mit tweet. På en eller anden måde fik jeg bare nok.«

Tirsdag aften spiller det danske kvindelandshold ude mod Italien i EM-kvalifikationen. Det har indtil nu været en pletfri omgang med lutter sejre, 45 mål og ingen indkasserede. Slår de Italien, er de klar til EM. Der sidder uden tvivl mange unge piger og ser med, ligesom der formentlig gjorde til søndagens opgør mellem FCK og AGF. At sidestille dem med svaghed kan virke ekskluderende:

»Selvfølgelig er mænd fysisk stærkere end kvinder. Men det er ikke det, som det handler om. Det handler om opførsel. Man mener indirekte, at piger er svagere, og at de beklager sig mere, fordi de er piger. Jeg er blevet træt af de generaliseringer.«

B.T. har kontaktet AGF og Nicolai Poulsen efter den kontroversielle kommentar om Fischer, men han ønsker ikke at udtale sig mere i sagen.