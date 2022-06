Lyt til artiklen

Hvor loyal skal man være?

Det spørgsmål tager et af Englands største fodbold-programmer op, når talen falder på Christian Eriksen.

Hos Talk Sport var den tidligere Premier League-forsvarer Danny Mills på besøg, og backen med de 19 landskampe for England var klar i spyttet om, hvad Eriksen burde gøre.

»Hvis jeg ville blive i Brentford, så blev jeg i Brentford, hvis det var Newcastle eller Manchester United, så ville jeg tage derhen,« siger Mills, og så tager debatten fart.

»Der kan du se, hvor selv-centrerede fodboldspillere er,« siger Simon Jordan, der tidligere har ejet Crystal Palace.

Han argumenterer for, at det er Brentford, der har taget chancen med danskeren efter hjerteproblemerne, og derfor bør han betale tilbage og blive.

Mills slår tilbage og siger, at Eriksen allerede har gjort det ved at sikre dem overlevelse efter en svær tid, lige inden han kom til.

»Jeg ville have husket, hvad de har gjort for mig,« siger den tidligere klub-ejer og fortæller at han selv ville være blevet.

»Det er tåbeligt,« svarer Mills.

»Det handler om integritet,« siger Jordan.

»Hvis Brentford tilbyder det samme, så ville jeg tænke: 'Jeg er 30 år, har spillet for Inter og Tottenham'. Og Manchester United er et værre rod, siger han med henvisning til The Athletic historie om, at storklubben har lagt et tilbud til Eriksen.

»Men de kommer til at tilbyde flere penge,« siger Mills.

»Min formodning er, at der har været et nært forhold mellem Eriksen og Brentford,« siger Jordan.

Eriksens aftale med danskerklubben udløber officielt 30. juni, så nu venter fodboldverdenen endnu engang på den danske maestros beslutning.

»Man ved jo godt, at nogle gange går det hurtigt, hvis der kommer noget, andre gange går det langsomt. Det er ikke altid, vi er herrer over det selv. Det kommer også an på, hvad der er af klubber og muligheder. Så skal man ligesom tage en beslutning ud fra det. Men igen, det handler om, at jeg skal tage den bedste beslutning,« sagde Eriksen til B.T. efter sidste landskamp.

