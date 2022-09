Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han havde fået en unik mulighed, men der var noget andet, der var langt, langt vigtigere.

Derfor var han da heller ikke i tvivl om, hvad han skulle vælge.

Han måtte tage skridtet ned fra chef til assistent, for han havde besluttet at vende hjem. Hjem til København. Hjem til familien.

I dag er han nyudnævnt cheftræner for FC København. Men da 34-årige Jacob Neestrup og hans hustru for lidt under to år siden adopterede en lille pige, måtte han opgive sit cheftrænerjob i Viborg FF.

34-årige Jacob Neestrup. Foto: Philip Davali Vis mere 34-årige Jacob Neestrup. Foto: Philip Davali

»De gav mig en enestående chance. At jeg står her i dag, det skylder jeg dem en stor tak for,« siger Jacob Neestrup, efter han tirsdag blev præsenteret som ny cheftræner i FC København.

Det nye job i hovedstaden vender vi tilbage til.

Først spoler vi tiden tilbage til sommeren 2020, hvor han og hustruen adopterede en lille pige. En familieforøgelse, der ændrede alt i deres liv.

Og noget, der krævede, at de måtte rive teltpælene op i det midtjyske og flytte hjem til København et halvt år senere.

Her havde 'den lille nye' nemlig brug for, at familien, der befandt sig i københavnsområdet, var tæt på. Hver dag.

»Når man adopterer, så har man ikke lige ni måneder, hvor man kan gå og forberede alt. Det er fra den ene dag til den anden, at det sker,« fortæller Jacob Neestrup, der sammen med hustruen længe spekulerede på, hvordan det skulle lykkes.

Men pludselig opstod muligheden.

Et attraktivt jobtilbud lå pludselig på fodboldtrænerens bord. Jobbet som assistenttræner i FC København.

Jacob Neestrup var cheftræner i Viborg fra 2019-2020. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Neestrup var cheftræner i Viborg fra 2019-2020. Foto: Henning Bagger

Herfra gik det stærkt. Han sagde jobbet i Viborg-klubben op og vendte hjem til den klub, der nærmest har været en del af hele hans liv. Både som spiller, ungdomstræner og assistenttræner.

En altafgørende beslutning, der med ét fik løst det familiedilemma, de befandt sig midt i.

»Vores datter havde brug for at komme tæt på resten af familien i København. På den måde kunne vi få en god og tryg hverdag med hende, og det var det, der var min prioritering,« lyder det fra Neestrup.

Den midtjyske klub havde da også en stor forståelse for trænerens situation, og selv om det betød, at de nu skulle ud at finde en erstatning for succestræneren, var det ikke en beslutning, der blev kritiseret.

»Når et lille barn pludselig kommer ind i en familie, så bliver man nødt til at træffe et vigtigt valg som mor og far, og det var der heldigvis forståelse for. Og så var der en mulighed her (i FCK, red.), der opstod pludseligt.«

Derfor stod Jacob Neestrup på FC Københavns træningsanlæg på Frederiksberg, da det blev januar 2021. Denne gang som assistent for Jess Thorup.

Et skridt ned fra dét at være cheftræner i en anden klub, var der mange, der mente.

Men det familiære stod stærkere.

FC København præsenterede tirsdag Jacob Neestrup som ny cheftræner. Foto: Philip Davali Vis mere FC København præsenterede tirsdag Jacob Neestrup som ny cheftræner. Foto: Philip Davali

»Jeg står ved det valg, jeg traf dengang. Uanset hvor glad jeg var for at være i Viborg,« forklarer han videre.

Efter at have siddet i assistentrollen i næsten to år fik han pludselig et opkald, der endnu en gang fik den store drøm til at gå i opfyldelse.

Her fik han nemlig tilbuddet om at stå i spidsen for de forsvarende danske mestre de kommende fire år, efter klubben havde valgt at fyre Jess Thorup.

Et tilbud, som han lynhurtigt takkede ja til. Denne gang uden at tænke ret meget over familiesituationen.

»Det har ikke fyldt noget i min beslutning. Overhovedet. Jeg er en normal familiefar ligesom alle andre fodboldtrænere,« siger Jacob Neestrup, der fremover skal forholde sig til et gigantisk pres og øget opmærksomhed fra omverdenen.

Men det er han klar til, forsikrer han.

»Det tænker jeg ikke så meget på. Det er, som det er, og det hører med til jobbet. Det har jeg været forberedt på.«