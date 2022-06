Lyt til artiklen

Den tidligere landsholdshelt Brian Laudrup toner i disse uger frem som garvet ekspert på skærmen i sit nye job på TV 2 - tilsyneladende i fin form og som altid med flot hår.

Den 53-årige legende har da også flere grunde til at være tilfreds: Danmark spiller godt, og så er han ikke mindst kommet sig godt oven på vinterens hofteoperation.

Det fortæller han til Tipsbladet, hvor han også afslører, at han har fundet ud af, at han har en medfødt fejl i hoften.

»Jeg havde en medfødt fejl på min ene hofte. Det hedder hoftedysplasi. Det troede jeg egentlig kun var for hunde. Men det blev aldrig opdaget;« siger Brian Laudrup, som trods hoftefejlen havde en stor karriere på landsholdet og i store klubber som AC Milan, Ajax Amsterdam og Rangers FC.

Foto: Screenshot Instagram/BrianLaudrup Vis mere Foto: Screenshot Instagram/BrianLaudrup

Brian Laudrup fortæller også, at hans smerter i hoften for alvor begyndte for fire-fem år siden, hvilket hæmmede ham i oldboys-fodboldkampe.

Et langt liv i fodboldens verden havde sat sine spor og kombineret med hoftedysplasi var der ingen vej uden om: En operation skulle der til, hvilket Laudrup åbent fortalte om på Instagram tilbage i februar.

'Hofteoperation netop overstået,' skrev den smilende fodboldstjerne dengang i opslaget, hvor tommelfingeren i vejret symboliserede netop dette.

Siden hofteoperationen har Brian Laudrup også skiftet arbejdsplads. I foråret sagde han farvel til Discoverys landsholdsdækning og tjekkede ind til TV 2's ditto med Danmarks Nations League-kampe her i juni som de første arbejdsopgaver.