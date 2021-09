Fodboldspilleren Jean-Pierre Adams liv ændrede sig i marts 1982.

Adams skulle gennemgå en rutinemæssig operation, efter han havde pådraget sig et beskadiget korsbånd. Det krævede et indgreb på hospitalet i Lyon - et indgreb, som skulle få ham tilbage på fodboldbanen.

Den dengang 34-årige fodboldspiller blev lagt i narkose, helt efter planen. Men derfra gik det galt. Helt galt.

Adams vågnede aldrig op igen. Narkoselægen havde lavet en fejl, der gjorde, at han mistede ilt i hjernen. Han røg i koma, og siden 1982 - i næsten 40 år - har han ligget i koma, mens hans kone har passet på ham. Hele vejen igennem har hun nægtet at slukke for respiratoren.

Adams nåede 22 landskampe for Frankrig. Foto: Unknown Vis mere Adams nåede 22 landskampe for Frankrig. Foto: Unknown

Lige indtil nu. For mandag 6. september blev sidste dag i Adams' liv.

Det bekræfter flere af hans tidligere klubber.

'Utrolig trist. I fuld overensstemmelse med familien og hans kone Bernadette. Jean-Pierre Adams gik bort denne morgen. Vi tænker meget på ham,' skriver Jacques Vendroux, der leder en forening for tidligere franske landsholdsspillere, på Twitter.

Adams spillede i sin aktive karriere for franske klubber som Nimes, Nice og Paris-Saint Germain.

Han nåede 22 landskampe for Frankrig.

Hans sidste landskamp blev i den hedengangne Idrætsparken i København, hvor Adams spillede i 1-1-opgøret mod danskerne.

Michel Platini scorede for Frankrig, mens Per Røntved stod for den danske scoring.

Adams blev født i Senegal, men han forlod hovedstaden Dakar som 10-årig og skabte sig et nyt liv i Frankrig.