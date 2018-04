Silkeborg kan blive Fredericias tredje superligaoffer på vejen til en historisk finale i DBU Pokalen.

Fredericia. Siden 2001 har fodboldklubben FC Fredericia fristet en lettere anonym tilværelse i landets næstbedste fodboldrække.

Kun få gange har fredericianerne for alvor kæmpet med oprykning til Superligaen, men i denne sæson har klubben ved Lillebælt slået sig vej til mere spalteplads nationalt end vanligt.

I pokalturneringen har Fredericia sendt superligaklubberne AGF og AaB ud efter overraskende sejre, og onsdag kommer Silkeborg forbi som en sidste forhindring på vejen til en sensationel plads i pokalfinalen i Parken.

Igen stiller Fredericia op i rollen som underdog, men med øget støtte på stadion tror klubdirektør Stig Pedersen på chancen for en ny sensation.

- I hele byen kan jeg mærke en ændring i stemningen. Normalt er opbakningen god, uden at det nødvendigvis viser sig på stadion. Det kommer det til i aften (onsdag, red.), siger direktøren til Politiken.

Der forventes udsolgt på lægterne, hvilket betyder 4000 tilskuere, hvoraf størstedelen vil forsøge at skubbe hjemmeholdet frem til pokalfinalen.

Foruden AaB og AGF er også Esbjerg og HB Køge fra 1. division blevet slået ud, og selv om det skulle ende i nederlag mod Silkeborg og endnu en midterplacering i ligaen, så er Stig Pedersen glad.

- Selv hvis vi bliver slået ud i aften og ender på en femte- eller sjetteplads i 1. division, har vi haft en fantastisk sæson, der på resultatsiden er den bedste nogensinde, siger han.

Modstanderen Silkeborg er godt klar over, at kun en sejr over Fredericia vil være et acceptabelt resultat.

- Vi ved, at trykket ligger på os. Vi kunne jo se, hvor mange skæld ud AaB fik, da de røg ud til Fredericia, og det vil vi også få, siger Silkeborg-direktør Kent Madsen til Fredericia Dagblad.

Kampen spilles 17.30, og vinderen kan begynde at lade op til pokalfinale 10. maj mod enten FC Midtjylland og Brøndby.

/ritzau/