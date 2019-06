Pep Guardiola overvejer et år væk fra fodbolden og Manchester United vil smadre deres transferrekord. Læs om dette og meget andet i dagens fodboldrygter.

Manchester City-træner Pep Guardiola overvejer at tage et år væk fra fodbold, hvis Manchester City vinder Champions League i næste sæson. (Star)

Manchester United har taget kontakt til FC Barcelona omkring deres 31-årige kroatiske midtbanespiller Ivan Rakitic. (Sport)

Manchester United skal slå deres egen transferrekord to gange, hvis de vil sikrer sig Aaron Wan-Bissake fra Crystal Palace og Harry Maguire fra Leicester. Til sammen vil de to spillere koste omkring lidt over en millard kroner. (Standard)

Hvis det ikke lykkedes United at sikrer sig Wan-Bissaka, så vil The Red Devils gå efter den eftertragtede 19-årige englænder Mac Aarons fra Norwich City. (Sky Sports)

Matthijs de Ligt siger, at han endnu ikke ved, hvor hans hjerte ligger i forhold til hvilken klub han vil skifte til denne sommer. Hollænderen siger dog, at han vil beslutte sig i løbet af hans sommerferie. (Mundo Deportivo)

Selvsamme de Ligt er blevet rådgivet af sine folk til, at han burde skifte til Manchester United denne sommer, da han er sikret spilletid. Derefter bør han skifte til FC Barcelona senere i hans karriere. (Sport)

Chelsea vil have en afløser klar for Maurizio Sarri, før at italieneren i næste uge forventes af offentliggøre sit skifte til Juventus. (Mirror)

Chelsea har derfor startet samtaler med Frank Lampard, da klubben ser deres tidligere anfører som den perfekte erstatning for Sarri. (Mail)

Real Madrid vil gøre alt i deres magt for at hente Manchester Uniteds Paul Pogba, da han er Zinedine Zidanes førstevalg på hans ønskelisten. (Marca)

Arsenal er interesseret i Romas 22-årige midtbanespiller Lorenzo Pellegrini. London-klubben får dog konkurrence fra Tottenham, AC Milan og Inter. Pellegrini har en frikøbsklausul på 225 millioner kroner. (Mirror)

Manchester United er klar til at tilbyde David De Gea en ny kontrakt for at kunne beholde den spanske målmand i Manchester. De Geas nuværende kontrakt udløber næste sommer. (Telegraph)

