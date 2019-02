Manchester United-målmand David de Gea kan ikke blive enig med klubben om en ny kontrakt, mens Juventus ikke er interesserede i at beholde Gonzalo Higuaín.

Den spanske målmand David de Gea har kontraktudløb i sommeren 2020, og til trods for at Manchester United har tilbudt ham en ny kontrakt på tre millioner kroner om ugen, så ser det ikke ud til at være nok til, at han vil forlænge. (Evening Standard)

Juventus har ingen intentioner om at hente den argentinske angriber Gonzalo Higuain tilbage til klubben, når hans lejeophold i Chelsea er ovre ved sæsonens udløb. (Il Corriere di Torino)

Manchester United følger den kroatiske FC Barcelona-spiller Ivan Rakitic tæt. Den 30-årige midtbanemand ser i øjeblikket ud til at skifte til Inter Milan, men De røde djævle håber på at kunne lokke ham til Old Trafford i stedet. (Mail)

Det ser mere og mere ud til, at AS Romas sportsdirektør Monchi er på vej væk fra klubben. Premier League-holdet Arsenal er største bejler til at sikre sig spanierens underskrift. (Evening Standard)

Watford har meldt sig ind i kampen om det portugisiske forsvarstalent Goncalo Cardoso, som i øjeblikket spiller for Boavista. (Mail)

Chelsea-forsvarer Antonio Rüdigers bror, Saif Rubie, mener, at Cesar Azpilicueta (se episoden i videoen herunder) bør fratages anførerbindet på grund af måden, han håndterede episoden med målmanden Kepa Arrizabalaga på. Han mener, at hans bror i stedet bør overtage rollen som kaptajn på holdet. (Mirror)

Southampton forbereder et bud på den 21-årige RB Leipzig-angriber Jean-Kevin Augustin, som Everton også har fulgt tæt. (Mail)

Ajax-målmand André Onana er på en liste over kandidater til at overtage rollen som reservemålmand i FC Barcelona, hvis Jasper Cillessen skulle forlade klubben. (El Club de la Mitjanit, via Sport)

Cillessens målmandskollega Marc-André ter Stegen har udtalt, at Marco Reus ville have været et fantastisk køb for FC Barcelona, hvis ikke han ønskede at blive i Borussia Dortmund. (DAZN, via Goal)

Den tidligere portugisiske landsholdsspiller Ricardo Quaresma var tæt på et skifte til Toronto FC, men den 35-årige kantspillers lønkrav har skræmt MLS-klubben langt væk. (ESPN)

