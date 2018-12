Der går mange rygter om, hvem der bliver ny manager i Manchester United.

Og så er der selvfølgelig også alle de andre saftige fodboldrygter, som vi bringer her:

Mauricio Pochettino er glad for at blive sat i forbindelse med jobbet i United, men han bliver en dyr herre, da Spurs kræver hen mod 300 millioner kroner for ham. (Times)

Hen mod 90 procent af spillerne var imod Mourinho til sidst. Og dem, som var med ham, følte, at en forandring var på sin plads. (Independent)

Mike Phelan vil komme tilbage til Old Trafford i rollen som assistent for Ole Gunnar Solskjær, som bliver midlertidig manager for resten af sæsonen. (Telegraph)

Paris Saint-Germain vil ikke lade Adrien Rabiot gå på en fri transfer, når hans aftale udløber til sommer. Derfor vil de prøve at sælge ham til januar. (L'Equipe)

Alvaro Morata vil vende tilbage til Italien "uden tøven", hvis et bud fra Milan er på vej. (The Sun)

Arsenals forsøg på at hente Isco har lidt et knæk, efter Manchester City har taget kontakt til Real Madrid i forsøget på at hente ham. (The Sun)

Crystal Palace er ivrige efter at hente Dominic Solanke i Liverpool på en lejeaftale til januar. (Evening Stardard)

Atletico Madrid kommer nok ikke til at forlænge aftalen med Felipe Luiz. (Marca)

