Kongeklubben opgiver ikke muligheden for at hente belgieren i Chelsea.

Eden Hazard forventes at fortælle Chelsea, at han vil til Real Madrid denne sommer. (Telegraph) Real føler sig også sikre på, at de vil kunne hente belgieren for 850 millioner kroner. (Mirror)

Chelsea kan også miste Willian, da de kun vil tilbyde en et-årig forlængelse, og ikke en længere aftale, som brasilianeren gerne vil have haft. (Evening Stardard)

Manchester United går efter en central forsvarsspiller, og her er Kalidou Koulibaly klubbens favorit. (Evening Stardard)

Tottenham har planer om at gøre noget ud af sin interesse af backen Max Aarons, der spiller i Norwich. (Mirror)

Joachim Andersen siger, at han er fokuseret på at spille for Sampdoria, selv om der er interesse fra Tottenham. (Football London)

Tiemoue Bakayoko er ivrig for at gøre opholdet i Milan permanent. (Football London)

Chelsea fik et bud på Nicolo Barella accepteret i januar, men spilleren selv afviste et skifte. (Tutto Mercarto Web)

